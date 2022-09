María Valenzuela habló de su reacción ante los haters de las redes sociales

"Sí, se puede decir que sí. Me siento muy querida y acompañada por la gente y eso lo agradezco siempre. Sin embargo, uno también se queda con los mensajes que no están tan buenos", dijo la actriz que se encuentra en un gran momento profesional, ensayando la obra 100 metros cuadrados, con la que saldrá de gira junto a Sabrina Carballo y Nicolás Maiques.

Y continuó sobre su experiencia con la gente: "En las redes sociales recibí algunos mensajes mala onda, con mala vibra, y yo ahí me tomaba el trabajo de responderles y luego bloquearlos", aseguró María.

"Hasta que un día sentí que perdía tiempo al escribir la respuesta y ahora directamente cuando me llega algo que no está bueno, lo bloqueo sin responder", finalizó.

La alegre noticia para María Valenzuela en medio de su delicado estado de salud

María Valenzuela contó a través de las redes en un fuerte video que estaba viviendo una situación de salud muy delicada desde hace unos años, y reveló la razón por la que se encontraba tan delgada.

"Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina", señaló la actriz.

Y unos días después, María Valenzuela anunció que gracias a la ayuda de su odontólogo de toda la vida, quien hace unos años se fue a vivir a Ushuaia, iba a iniciar un nuevo tratamiento con él y también con odontólogos de Buenos Aires, para mejorar su situación. Desde ese momento, fue mostrando todo el proceso en sus redes sociales.

La artista viajó a la capital de Tierra del Fuego para hacer una segunda parte del tratamiento que inició en la ciudad de Buenos Aires, y desde allí, en las últimas horas, anunció una importante noticia: logró subir 7 kilos.

María Valenzuela mostró un video en donde se la ve pesándose en una farmacia de Ushuaia, y retrató el momento en el que la balanza indica que pesa actualmente 42 kilos.