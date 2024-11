María Vázquez lanzó un durísimo mensaje ¿contra Adolfo Cambiaso?: "Payaso"

“En otros casos, el proceso puede sentirse al revés, lo que parecía lleno de color se empieza a teñir de gris, se sienten apagados, en crisis por una sensación de no saber quiénes son, ni lo que quieren hacer, ni para dónde salir corriendo”, escribió Vázquez en otra de sus stories.

“Empezamos a ver que no todo es realmente lo que parece", afirmó y sumó: "Empezamos a ver la importancia de filtrar la entrada a nuestro castillo, porque hay mucho payaso haciendo circo, algunos disfrazados de realeza. Que hay amigos que nos son tan amigos, que hay amores que no son tan sinceros”.

En otra parte de su descargo, expresó: “En estos días, las cosas se están haciendo muy evidentes. Caretas que se caen, secretos que salen a la luz, la esencia real se asoma".

"En algunos casos, el proceso es como florecer, porque ya vienen de estar en una hace rato, de nadar en la mierda y con tanta cosa ya no tienen miedo de mostrar sus verdaderos colores...”, agregó en otro párrafo.

juariu maria vazquez.jpg

juariu maria vazquez 2.jpg

juariu maria vezquez 3.jpg

juariu maria vazquez 4.jpg

El insólito motivo por el que María Vázquez comenzó su carrera en el modelaje

María Vázquez estuvo como invitada este martes en Noche al Dente (América TV) y contó el insólito motivo por el cual comenzó su carrera como modelo.

La empresaria y conductora le reveló a Fer Dente: "Yo arranqué a modelar para darle celos a un novio". Vázquez cuando regresó a Buenos Aires de Nueva York, Estados Unidos, donde vivió bastante tiempo, comenzó su carrera en las pasarelas.

"Fue después. En Nueva York solo hubo un coqueteo con eso, me llamaban de agencias, pero mi mamá no me dejaba viajar, y no me dejaba ir a los castings", recordó.

Y agregó la mujer del polista Adolfo Cambiaso: "Cuando volví a Argentina estaba de novia. Cuando corté -él era muy celoso- me ofrecieron trabajar en una agencia y me metí. Y después se transformó en una carrera, arranqué así".