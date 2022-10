Marian Farjat contó quién fue el participante de Gran Hermano 2022 que le escribió antes de entrar al reality

“La milipili quería ser mi amiga”, comentó en Twitter junto al emoji de la carita riéndose junto a la imagen del intentó de mandarle un mensaje privado a través de Instagram era Julieta Poggio.

Julieta tiene 20 años, es actriz y hace poco formó parte de una obra teatral. Además, cuando era chica participó de varias ficciones como “Casi Ángeles”, “Consentidos” y “Papá por un Día”, la película que protagonizó Nicolás Cabré junto a Luisana Lopilato.

Gran Hermano 2022: ¿quiénes son los primeros nominados del reality?

Este miércoles se llevó a cabo la primera gala de nominación de Gran Hermano 2022 (Telefe), en una noche donde la estrategia y el juego fueron protagonistas.

Walter, Tomás, Marcos y Agustín fueron los cuatro nominados en la primera gala de nominación, que promedió 22 puntos de rating, y Santiago del Moro en vivo le comunicó a los hermanitos que uno de ellos el próximo domingo deberá abandonar la casa.

El primero en entrar al confesionario fue Tomás Holder, que nominó a Coti "por ser una participante con la que no tengo afinidad"; y a Marcos, de quien no recordaba su nombre, también "por no tener afinidad".

Le siguió Nacho, que le dio dos votos a Alfa, por "un par de reacciones que no me terminaron de convencer", y otro para Marcos, "porque no tuve mucho feeling con él". Continuó Juan, que le dio su primer voto a Marcos, "por estrategia de juego"; y su otro voto para Agustín por "exactamente lo mismo".

Martina siguió con las nominaciones. Le dio dos puntos a Lucila, "por estar jugando falsamente", y el otro voto fue para Marcos, "porque no interactúa, no habla, no me divierte".