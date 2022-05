Grave denuncia de Marian Farjat a Martín Salwe: "Los 10 minutos más largos de mi vida"

Embed

"Muy interesante lo que dice @leogarciapop en @Intrusos yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años, a él no lo conocía nadie en ese momento, estaba recién incursionando en los medios y ya era mi segundo GH", recordó Marian.

Y profundizó: "Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no gracias me tomaba un taxi, insistió tanto que por cansancio le dije que sí, recuerdo que en todo el camino no paro de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto, también me hacía chistes de mal gusto muy machista".

marian farjat salwe.jpg

"Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida, cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabó los picos para que no lo haga y no entendía el NO ES NO. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados", precisó la ex GH.

Y continuó: "Me llamó varias veces insistiendo pero nunca más hablé ni lo volví a ver, no me llevé una muy buena imagen de él, no me gustó su forma de ser. Es una persona con la que nunca compartiría una charla. Y obviamente nunca más lo volví a ver".

"Ah sí me lo crucé en Ideas del Sur una vez y lo traté súper cortante y como no le di bola se encargó de hablar mal de mi... De a poco me voy acordando. Así que en conclusión lo que hizo con Silvina y ahora con Emily, solo usa a las mujeres, es machista, no le importa nada y es capaz de cualquier cosa", finalizó durísima sobre su experiencia con Martín Salwe.

marian farjat salwe 1.jpg

Tenso reencuentro de Silvina Luna Martín Salwe en El hotel de los famosos

Finalmente este martes pudo verse en El hotel de los famosos (El Trece) el ingreso de la mayoría de los eliminados para jugar el repechaje junto a los novatos Mónica Farro y Turco García.

Y no fue el mejor de los momentos para Martín Salwe al ver el reingreso de Silvina Luna, con quien había comenzado algo parecido a una relación amorosa. Pero tras quedar fuera de concurso la modelo y al ingresar Emily Lucius, rápidamente se olvidó de la modelo y apuntó los cañones a la influencer sin tener en cuenta que la ex Gran Hermano vería todo desde la pantalla.

Lo cierto es que en los días previos a su regreso al reality Luna había anunciado que volvería para sacar caretas, tras ver que el locutor la negó frente a Lucius cuando se acercó a ella.

Embed

En tanto, según se vio anoche, ni bien puso un pie en el hotel su actitud fue otra, ya que tras un largo abrazo le preguntó por la carta que le escribió a pedido de él. “¿Sabés qué dije? ‘Debe estar pensando que es muy larga’. Me sentí una adolescente”, aseguró ella.

Alertada por Majo Martino del juego a dos puntas por parte de Salwe, Silvina volvió a encarar al chico de Villa Crespo en otro sector del hotel, pidiéndolo una respuesta: “A mí me llega info. Vienen, te cuentan, no sé qué. Hablemos nosotros”.

Pero él intentó salir airoso planteando una charla entre ellos. “No, hablemos nosotros porque también hay otras cosas. Por ejemplo, vos te apoyas en Majo, yo con Majo me fui para el ort… de acá. Estaba en la carta que te estaba respondiendo”, le dijo sacando la pelota afuera.

Así, tras un ida vuelta entre ellos donde Silvina Luna se sinceró preguntándole si él estaba jugando con ella, Martín deslizó aseguró que las cosas pueden hacerse con sentimientos o con nada y lo de él con Emily no pasó de un chape.

Y mientras Luna insinuó que hable del tema con Lucius, Salwe reconoció no sentirse nada cómodo, al tiempo que disparó “Pensé que no ibas a entrar, pensé que no ibas a aceptar”. Mientras que ella le puso una suerte de ultimatum: “No sé, más que no saber qué decir tenés que ver qué sentís”.