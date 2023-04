Mariana Genesio Peña estuvo en Noche al Dente y habló sobre su profundo deseo de ser madre

"Sí", contestó pensativa. "Es algo nuevo esto. Apareció hace muy poco, hace poco me empezó a dar vueltas la idea. Siempre fue una idea que nada que ver conmigo. En algún momento tengo que pasar por esa experiencia", agregó la actriz.

En referencia a cuándo le despertó el deseo de ser madre, reflexionó: "Hace poco, en la últimas fiestas, en Navidad, fui a Córdoba, después de tres años -pandemia en el medio- y me reencontré con mis sobrinos. Siempre voy en lugar de tía. Y esta vez conecté con otro lugar. Ah, dije: 'debe estar bueno'".

"Sentí una conexión de poder impartir conocimiento, más allá del amor y la protección. Dije 'voy a hacer una madre super copada'", profundizó Genesio Peña.

Fer Dente indagó un poco más y le preguntó si la posibilidad de ser mamá era un proyecto a corto plazo. "No, no en este momento no puedo ni comprarme un loro", bromeó la actriz.

Antes de que la dupla continúe cantando, el programa se apoya mucho en lo musical, Fer Dente le agarró la mano a Genesio y le dijo "vas a ser una gran mamá, seguro que sí".

Joaquín Levinton reveló en Noche al Dente la insólita situación que vivió con su mamá y Charly García

Este miércoles, Joaquín Levinton repasó "el disco de su vida" en Noche al Dente por América TV, y en el marco de una charla súper íntima y por momentos, emotiva, el cantante de Turf le reveló a Fer Dente una insólita y divertida anécdota que vivió con Charly García en su adolescencia, mientras aún vivía con su mamá.

Tras elegir uno de los temas del ídolo del rock como emblema de su vida, Joaquín contó que la relación que lo une al legendario artista es muy especial.

"Qué hermoso lo que estamos escuchando. Tenemos una amistad con Charly de 27 años donde hemos pasado mucho juntos. Desde tocar hasta ir a la casa, a ver películas de Woody Allen, a leer juntos Astérix, a divertirnos , a sufrir a veces también y a compartir escenarios aquí o allá", confesó emocionado.

En medio de un repaso por las incontables historias que vivió con el autor de "Seminare" y "Demoliendo Hoteles" entre muchas más, el músico recordó una historia muy divertida.

"Me acuerdo que cuando vivía con mi mamá, una vez a ella le llegó una cuenta de teléfono altísima, yo era adolescente y hablaba con mucha gente entre ellos Charly. Así que agarró pidió el resumen, se puso a llamar a todos y cuando la atendió Charly con su característica voz, mi mamá se quedó helada y le cortó", reveló entre risas. "La cuenta, por supuesto, la tuve que pagar yo", cerró.