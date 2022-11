La insólita anécdota de Mariana Genesio Peña con un reconocido actor español de La casa de papel

image.png

“Ya era tarde, mis amigas se habían ido y yo me quede, estaba el chico este de La casa de papel y me acerqué para conversar con él”, dijo.

“Cuando me acerqué me pregunté cómo hacía para hablar con él y me di cuenta que no sabía el nombre, entonces lo google. Pongo La casa de papel, me aparece todo el elenco, apretó en la foto de él y me pongo a hablar con él”, continúo y descubrió que se trataba de Miguel Herrán.

Mariana le pidió una foto de “cholula”: “El agarró mi teléfono y se vio googleado. ´A que no te sabías mi nombre´”, contó que le dijo, cerrando la vergonzosa anécdota.

Quién es el misterioso hombre que acompañó a Mariana Genesio Peña durante un evento: "Vive en mi edificio"

Durante varios años Mariana Genesio Peña vivió en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de New York, junto a su pareja de toda la vida el guionista de cine premiado con un Oscar por la película Birdman, Nicolás Giacobone.

Y tras una separación que tuvieron, la actriz contó hace unos días cómo es la relación que mantienen actualmente: "Estamos en un momento muy lindo. La verdad es que tenemos un amor para toda la vida, ya sabemos que vamos a estar juntos de por vida, de alguna manera u otra, en el formato que sea. En este momento no nos encasillamos en nada, cada uno vive en su casa pero nos juntamos a comer, yo me quedo en su casa a dormir o él en la mía, cuando tenemos ganas, salimos”, indicó Mariana a la revista Gente.

También se refirió a cómo tomaba los rumores que la han vinculado a otros hombres, como Mario Guerci por ejemplo. “No me molesta para nada. Me incomoda a veces por Nicolás, por su familia, por la mamá de Nicolás con la que tengo muy buena relación y la adoro, eso si”, explicó en esa oportunidad.

Y en la noche del martes, volvieron a surgir rumores de que Mariana tendría nuevo novio ya que se la vio muy bien acompañada en un evento. La actriz fue a la avant premier de la película Elvis en un cine de Palermo y PrimiciasYa captó el momento que llegaba junto a un misterioso hombre.

Si bien todos pensaron que se trataría de un nuevo amor, Genesio Peña habló con este portal y aclaró: "No es mi nuevo novio, nada que ver. Es un amigo, de verdad es un amigo que vive en mi edificio. Nos cuasó risas que dijeran que somos novios".