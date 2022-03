Mariana Lestelle apuntó contra Fabián Medina Flores: "Es el rey de los discriminadores"

Embed

"A mí no me importa nada. Yo sí amo los actos discriminatorios.... ¿qué es esto?", exclamó Medina Flores mientras señalaba al notero. "Me parece que estoy elegante", comentó Sposato, que lucía una camisa y un pantalón de jean.

Fiel a su estilo, el asesor de imagen redobló la apuesta y fue por más.

En Intrusos, Medina Flores criticó a Antonela Roccuzzo. "Es solo una argentina con ropa prestada. Ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas...", afirmó.

Los comentarios del experto en moda generaron rechazo en las redes sociales.

Mariana Lestelle cuestionó los dichos de Fabián Medina Flores

La reconocida médica Mariana Lestelle no dudó en alzar su voz y criticar fuertemente a Medina Flores.

"No me lo banco a Medina Flores es el rey de los discriminadores en su discurso", señaló la famosa doctora.

Lestelle recordó que tuvo un comentario desafortunado con la periodista, Merlina Licht, que murió de cáncer en 2010.

"Nunca me voy a olvidar lo mal que la hizo sentir a @Merlinalicht felicitándola que estaba divina por su flacura, cuando tenia un cáncer de estómago", concluyó Lestelle.