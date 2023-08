Mariana Nannis enfrentó una ola de insultos tras desalojar a Alex Caniggia de su departamento

Además, Alex remarcó que no le interesó conocer a su nieta, Venezia, que tuvo junto a Melody Luz: "Ni siquiera se preocupó en ver a la nieta. No me felicitó ni a mí, ni a mi mujer, nada. No vino a verla a la clínica a mi hija, y ella estaba acá durante ese momento. No hizo nada”.

"¿Ustedes pueden creerlo? Quiero leer los comentarios de lo que piensa la gente, no se lo voy a perdonar a mi vieja, le hice la cruz", cerró el joven en el video. Sus seguidores lo respaldaron y fueron al Instagram de Mariana Nannis.

En algunos posteos, la mediática recibió una ola de insultos de parte de los fans de su hijo. “El que rechaza a los nietos se muere solo”, “Si una mujer no puede ser buena con los hijos, ¿qué se puede esperar con el resto?”, “Quiere a los animales y ni vio a la nieta, genial”, "Andá a conocer a tu nieta, no seas bol...", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la ex pareja de El Pájaro Caniggia.

image.png

El duro mensaje de Alex Caniggia contra Lali Espósito por haber criticado el triunfo de Javier Milei

Lali Espósito generó polémica el domingo desde las redes sociales luego de su mensaje a minutos de conocerse la victoria de Javier Milei con La LIbertad Avanza en las PASO 2023.

“Qué peligroso. Qué triste”, lanzó la cantante desde su cuenta de Twitter generando mucha polémica, apoyo y comentarios en contra, incluso de la colonia artística.

En este sentido, ante el revuelo que generó su postura política, Alex Caniggia salió con todo a cuestionar a la actriz y cantante por su mensaje contra Milei.

"Nadie es K gratarola manga de zurdos chorros hsdp", lanzó El Emperador desde su cuenta de Twitter, con un afiche donde decía que Lali había cobrado una importante suma de millones de pesos del Gobierno para dar un concierto en Neuquén.

Cabe recordar que Alex había celebrado el domingo el resultado de las elecciones y mostrado su total apoyo al economista y candidato a presidente.

“King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de pu..) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”, lanzó el mediático a pura euforia.