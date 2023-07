Aseguran que Mariana Nannis echó a Alex Caniggia del departamento de Faena: cómo lo dejó

Si bien en principio todo era buenos términos, todo cambió cuando supo en lo que Alex había transformado el inmueble en materia de decoración, por lo que Nannis habría puesto el grito en el cielo. Sin embargo, este jueves el abogado de Mariana, el Dr. Pablo Gómez de Oliveira, dio una versión diferente del asunto en cuestión.

“No fue un desalojo. El día 4 le fue informado a Alex Caniggia que viaja el día 6, entonces a su hijo, no le tuvo que decir nada, él se fue por su propia voluntad”, comenzó explicando el letrado.

Pero Claudia Medic, panelista de A la tarde, detalló su información explicando que “Mariana Nannis se quedó con ese departamento del Faena porque le correspondió de la separación, yo vi las fotos del departamento, y ella no estaba conforme por cómo se lo habían dejado: las paredes que eran blancas le pusieron papel gris, las arañas las sacaron y pusieron otras de menor categoría”.

Al tiempo que agregó: “Tenía muebles del diseñador Philippe Patrick Starck, diseñador francés, que cada mueble lo firma, y sale 5 mil dólares una silla, le pintaron los techos negros, vi las fotos”.

“Ella no estaba de acuerdo… le cambiaron el piso, le pintaron un mármol de color negro… Ella quería recuperar ese departamento porque lo necesita para alquilar y tener una entrada de dinero”. argumentó por último la periodista. Sin embargo el abogado se mantuvo en su versión de que todo fue en buenos términos y descartó la versión de desalojo.

Alex Caniggia y Melody Luz compartieron una particular foto de su hija Venezia que generó una ola de críticas

Con casi dos semanas de vida Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, ya tiene su perfil de Instagram a pesar de la decisión anunciada por sus padres -a través de su abogado- de no permitir mostrar el rostro de la criatura.

Claro que los días pasaron y en estos tiempos de virtualidad, y sobre todo canjes para ligar todo tipo de artículos a cambio de un simple posteo, los chicos lo pensaron mejor y decidieron abrirle una cuenta a la beba.

Alex Caniggia y Melody Luz con Venezia recién nacida.jpg

"Hola soy Venezia, la bebé más linda del mundo, bienvenidos a mi Instagram" puede leerse como leyenda de la tierna foto de la beba a la que literalmente le cortaron la cabeza para no mostrar su rostro. Aunque puede verse la inscripción del enterito que anuncia algo así como "camino a ser famosa".

Si bien Alex fue el primero en comentar en el feed, que probablemente creó él, "Hija de mi vida acá papá te amo", Melody le dedicó un "Chinita de mi vida" junto a varios emojis de corazones.

Pero a juzgar por los comentarios, los usuarios no quedaron del todo conformes con la llegada de Venezia a las redes de esta manera. "Todo muy lindo pero para qué le hacen un Instagram si no le muestran la cara", "Acá todos los Barats dando amor" o "Amo a todos diciendo es hermosa y no la pudieron ver nunca" fueron sólo algunos de las más de 600 comentarios, en su mayoría destilando ironía pura.