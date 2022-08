Marianela Mirra ¿Vuelve a Gran Hermano 2022?

marianela mirra historia.jpg El posteo de Marianela Mirra con el que dejó entrever su posible vuelta a la tv.

"Puse ‘¿Qué opinan si vuelvo?’, como algo que me dio risa y me hizo fantasear nada más", le explicó Marianela a Iglesias vía mensaje de chat, y volvió a descartar toda posibilidad de volver al programa que la hizo popular y al mismo tiempo le dio tantos dolores de cabeza: "No, cero. Voy a hablar con ellos en la semana, eso sí, pero nada más".

Marianela Mirra antes.jpeg Mariana Mirra fue la ganadora de Gran Hermano allá por 2007.

Claro que cuando la periodista le recordó lo querida que fue por el público, Marianela Mirra explicó "Si hay algo que me dejó de gustar hace tiempo es la exposición. (…) Yo estoy en otra, imaginate mi nivel de expectativa si quisiera estar en un panel de Gran Hermano, la verdad no lo veo factible". Y agregó tajante: "Es difícil muchas veces rehacer la vida, después de las experiencias estas. Ya estoy grande, ya no me bancaría las opiniones como ‘cara de qué tiene, cuerpo de qué’”.

Por último, la icónica ex Gran Hermano concluyó “Estoy muy en otra, no quiere decir que no me enganche de un formato del que fui fan siempre, pero lo voy a ver por TV". En tanto, subrayó que “no le quedó otra” que apartarse de los medios y que al considerar volver dijo: "Lo pensé pero ¿a qué costo?... Yo soy de las que tiene una vida luego de la tele".

Embed

Radical cambio de look de Marianela Mirra

A Marianela Mirra le gusta muy poco que los medios de comunicación hagan notas sobre ella y hablen de su persona siendo que se alejó de la televisión hace muchos años. Es que la tucumana fue una figura fuerte en la historia de Gran Hermano: resultó ganadora de la edición más exitosa del reality que salió por Telefe en 2007 con conducción de Jorge Rial y que logró picos de audiencia de más de 50 puntos.

Marianela se radicó en su Tucumán natal y emprendió una nueva vida alejada de los medios de comunicación.

marianella-mirra.jpg Tras su paso por Gran Hermano, Marianela Mirra se autoexilió en su Tucumán natal asediada por una batalla que enfrentó con Jorge Rial.

Sin embargo, su paso por la pantalla chica dejó una huella fuerte siendo que su rivalidad con Diego Leonardi era el centro del reality de convivencia y aislamiento.

Male, como le decían sus fans, siguió activa en redes sociales y hace unos meses mostró un radical cambio en su look. La joven con un cuerpo escultural y un cuidado especial de su físico mostró fotos de su nuevo corte de pelo donde decidió adoptar un look bien corto.