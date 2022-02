Mariano Martínez reveló cómo es su exigente dieta

En diálogo con “Momento D”, el nuevo ciclo de Fabián Doman, dijo detalles de este hábito que incorporó hace algún tiempo: “Hago ayunos intermitentes desde hace ya dos años, casi”, aclaró el actor.

Sobre cuántas horas para en ayuno reveló: “Depende, pero ¿viste cuando decís ‘estás sin comer’. Hay toda una explicación con el tema de los ayunos, más allá del peso y lo estético. Los ayunos se hacen, primero, progresivamente. Hay que informarse bien cómo hacerlo, para no pasarla mal y necesitás una adaptación de una semana, diez días. Y después, a veces metés 16 horas de ayuno, junto con el sueño, obviamente, y comés, durante ocho horas, lo que por ahí comerías en 12 o 14 horas”.

“¿Vos estás 16 horas sin comer?”, le preguntaron desde el programa y Mariano contó: “Sí, y tomando agua. Yo decía lo mismo ‘me muero’, pero yo entreno fuerte, hago mucho deporte, en alto rendimiento. Hay que saber lo que se hace”.

Mariano Martínez: cómo es el tratamiento extremo de hielo que hace

Mariano Martínez sorprendió hace unos días al mostrar el cambio de su cuerpo: el actor se mostró marcadísimo en cada centímetro de su cuerpo. Al parecer, el ejercicio no fue su único aliado sino que también le sumó un tratamiento extremo.

El método se llama Wim Hof y se trata de un tratamiento de hielos que mejora el sistema inmunitario, quema mayor cantidad de grasa y le da beneficios a la mente y donde la respiración es la clave.

Además, aseguran que ayuda a disminuir estrés, mejora la calidad de sueño a la hora de dormir y da energía.

"Estos son geles fríos, y estas mis piernas. Ahora estoy haciendo diez minutos así sin frío y después le mando cumbia", contó el actor en su Instagram.

"Realmente no siento ni frío ni calor. Esto es porque hace ya más de dos años que estoy haciendo terapia de frío. Todavía si bien no llegué a ser inversión en hielo, estoy averiguando como poder hacerlo y generarlo", reveló el artista.

"Ya me ducho tres o cuatro minutos por día con agua helada. Primero con agua caliente me lavo el pelo, me baño, me ducho; y después sí paso al agua fría. Esto fue progresivamente cada diez segundos", reveló Mariano.

"Hay un método que si ustedes se fijan en Youtube está, es el Método Wim Hof. Pregúntenle a su médico o lean que van a ver que es muy bueno. A mi me hace muy bien", resaltó.