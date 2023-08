Mariano Martínez reveló los motivos por los cuales estuvo tantos años sin hablarse con Nico Cabré

Así, entrevistado por Intrusos (América TV) donde se refirió entre otras cosas al tremendo hate que sufrió en los últimos años desde las redes sociales por sus posteos bailando y cantando, también se refirió al vínculo actual que mantiene con Nicolás Cabré.

Mariano Martínez Nico Cabré - captura Intrusos.jpg

"Desde que nos volvimos a reencontrar el año pasado, nos dijimos siempre palabras muy sinceras, del corazón", aseguró Mariano ante el cronista que quiso saber si "¿En algún momento estuvieron distanciados o peleados?".

"No, esas son boludeces. La verdad es que sí, nos hemos distanciado en el momento que grabábamos y hemos tenido nuestras cosas pero tampoco nada grave. Cosas de ese momento, de pendejos. Hasta te diría peleas de hermanos, que tienen tanto amor y tanta confianza que a veces por ahí no te habla un tiempo", explicó el actor.

Al tiempo que concluyó reconociendo: "Todos maduramos, ¿viste? Cuando estamos llegando a las canas, siempre termina pasando. O no...".

Mariano Martínez habló de las críticas a su cuerpo y las dos frases que no olvida: "Estás..."

Mariano Martínez fue foco de varias críticas al viralizarse hace unos años sus videos cantando y en su visita al programa de streaming Mandale fruta, el actor se refirió a los haters desde las redes y recordó los dos comentarios en persona que le hicieron sobre su físico y que no olvida.

"Antes de la pandemia me criticaban por los canjes en redes sociales o cuando pasó lo de TikTok. Uno puede hacer bromas... Igual las redes sociales son incontrolables", comenzó el actor.

Y precisó: "A mí lo que más me repercutía son ciertas cosas que se tornaban ya violentas, las replicaban en los medios y las tomaban como humor. Depende quién sea la persona es humor o sino es bullying o maltrato".

mariano martinez.jpg

Y remarcó sobre un particular comentario que le hizo un hombre en persona: "Yo siempre entrené porque me gusta y por los programas que hice. Esa vez estaba en Brasil y Camila estaba embarazada de Alma... y yo también estaba embarazado de Alma. Estaba en un semáforo y uno me dijo ‘¿Mariano, sos vos? ¡Qué gordo estás! Estás hecho mierda’. Yo le contesté: ‘¿vos te miraste al espejo?’. Una impunidad...”.

Y recordó además otro comentario sobre su cuerpo mientras estaba con su auto: “Me pasó en una estación de servicio también. Tenía 30 años. Estaba en un surtidor, estaba hablando por teléfono, muy estresado, con mucho laburo, produciendo un programa".

"Una persona me miraba y corté la llamada y le pregunté qué pasaba y me dijo ‘Ah, estás hecho mierda”, comentó. “¿Pero qué tengo cara de punching-ball?", finalizó Mariano Martínez.