Y añadió: "No sé, a mí no me gustó, principalmente el fondo marrón. No se usa el marrón en televisión, horrible, no va".

En este contexto, Andy Kusnetzoff habló con LAM, América, tras su regreso al aire -que fue lo más visto de ese sábado- y evitó enfrentar la opinión de Marina Calabró y él resaltó que está contento por cómo se dio el primer programa en su regreso a la tevé: "El que que quiera criticar está bárbaro, yo estoy feliz. No tengo idea lo que dijo Marina", precisó.

Marina Calabró volvió a la carga contra Andy Kusnetzoff

Marina Calabró se refirió con ironía a la respuesta del conductor Andy Kusnetzoff a su fuerte critica al programa y lo desafió a que le conteste sin "miedo".

"Yo prefiero que me respondan con maldad... ¡Si me va a responder con miedo, no tiene sentido porque no nos podemos seguir peleando! ¡Me responde con demasiado cariño, Kusnetzoff!”, indicó picante la panelista, continuando la polémica.