Marina Calabró y Yanina Latorre apuntaron contra Julieta Poggio: "Está subida a un pony"

Después, la periodista de espectáculos se refirió al proyecto de la actriz, Zoom, e ironizó con "su nueva era artística". Ahí, leyó de que tratará el nuevo desafío de Poggio: "En Zoom tocamos todos los temas de la preadolescencia: desde el bulliyng y que un chico no te dé bola". "Che, qué bueno, nunca lo había escuchado", lanzó el conductor Jorge Lanata filoso.

Pero eso no fue todo porque Marina Calabró habló del entuerto que tuvo Poggio con Yanina Latorre, luego de que la panelista recordara un episodio escatológico que la influencer vivió dentro del reality. "Eso lo vimos en vivo en Telefe, que Yanina lo diga o no lo diga, no cambia el hecho", remarcó Calabró.

Inmediatamente, Lanata hizo una reflexión sobre el futuro laboral de los exparticipantes de Gran Hermano: "Es loco lo que genera Gran Hermano en la gente. Porque esta chica, ponele, en tres años, a menos que tenga una carrera por otro lugar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se dé cuenta de que el universo no gira alrededor de ella?".

“Ay, no diga eso, Jorge Lanata, que es ‘prensa amarilla’, 'fake news'”, le respondió Marina y agregó: “Yo no sé a que pony se han subido. Porque dicen: ‘Con tal de tener un click, un “me gusta” o una visualización publican cualquier cosa. Para los portales amarillistas es una noticia más, pero para mí son mentiras acerca de mí y mi familia, entonces me enojo y les escribo por privado. Les pido que me pregunten a mí’”.

En LAM (América TV), Yanina Latorre se sumó a las críticas y disparó: "Yo con su trabajo no me metí. Yo me meto con la victimización que dice que todas son notas fake y que le inventan cosas. Entonces yo dije: ‘Reina. Acá conté cómo salías con Marcos (Ginocchio), dónde te encontrabas, en qué departamento, de qué productor y lo negó. Y después lo aceptó’”. Y al final remarcó: "Está subida a un pony".

Julieta Poggio tiró un furioso palito contra Coti Romero antes de su ingreso a Gran Hermano

Este martes, en Gran Hermano (Telefe), minutos antes de que Coti Romero ingresara a la casa más famosa del país, su excompañera Julieta Poggio le tiró un tremendo palito a la correntina.

En El Debate de Gran Hermano, los analistas estaban hablando con la última eliminada del reality, Catalina Gorostidi, sobre la pelea con su examiga Juliana 'Furia' Scaglione; y Poggio -que integra el panel- le dio su opinión.

Siento que en este GH poco se habló de lealtad y amistad hasta esta ruptura entre ustedes. Era más o menos como una palabra. Solo importaba el juego. Y realmente hay que estar ahí para saber lo que es que una amiga te suelte la mano y todo lo que vos viviste", disparó la actriz en clara referencia a Coti.

Cabe recordar que en la edición anterior, Julieta y Coti eran aliadas hasta que la exparticipante del Bailando decidió traicionarla y nominarla cuando había pactado lo contrario.