Mario Massaccesi se va de Cuestión de Peso y ya anunciaron su reemplazo

"Carmen Barbieri conducirá por dos semanas #CuestionDePeso", anunció Ángel en el posteo que colgó en dicha red social.

image.png

Desde que debutó con Cuestión de Peso, Mario se animó a un formato nuevo para su carrera y demostró excelentes resultados para el canal, con muy buenos números de rating.

En pocos días se viene el repechaje: Camilota, Jonathan, Noelia y Paulo tienen chance de volver al programa. ¿Quién será el favorito?

Camila Deniz habló de su futuro laboral tras ser eliminada de Cuestión de Peso

Esta semana Camila Deniz quedó eliminada del programa Cuestión de Peso (El Trece) por el no alcanzar el pesaje requerido y contó cómo seguirá su carrera laboral luego de esta triste noticia.

“Gracias por la oportunidad, igual tenía ganas de irme porque están pasando muchas cosas. Me quería ir con la frente en alto. Me sentí espantosa, horrible por todo lo dijeron, que yo soy mala influencia. Me dejaron como una basura y yo no soy así", expresó en el programa.

Bajo este contexto, la hermana de Thiago Medina activó las preguntas de Instagram y una seguidora le consultó si ya tenía nuevas propuestas laborales para continuar con su carrera en los medios.

“Tengo muchas propuestas de trabajo pero vamos a ver. Primero me quiero poner bien porque fue muy reciente lo que pasó”, comenzó diciendo Camila.

En ese sentido, dejó en claro que la eliminación del programa le afectó bastante y concluyó: “Obviamente que hoy estamos con una sonrisa, como siempre, pero hay cosas que todavía que sanar adentro. Igual si, hay propuesta de trabajo".