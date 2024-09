Camila Deniz recibió la peor noticia en Cuestión de Peso y rompió en llanto

“Gracias por la oportunidad, igual tenía ganas de irme porque están pasando muchas cosas. Me quería ir con la frente en alto, ayer le mandé un mensaje a Diego porque no quería venir. Pero ayer papá me estuvo hablando y dijo que si me voy que sea con la cabeza en alto", expresó Camila.

Además, llena de lágrimas y angustia, confesó el mal momento que estaba pasando con sus compañeros y por los comentarios que recibía en sus redes sociales acerca de su participación en el programa.

“Lo que me afectó fue lo que hablaron el jueves conmigo, de mi. Me sentí espantosa, horrible por todo lo dijeron, que yo soy mala influencia. Me dejaron como una basura y yo no soy así, la gente que me conoce sabe qué clase de persona soy”, manifestó.

El desgarrador relato de Camila Deniz en Cuestión de Peso: "Sufrí un abuso a los nueve años"

En Cuestión de Peso (El Trece), la participante Camila Deniz contó que fue abusada cuando tenía nueve años. “Cuando era chica dejé de sonreír. Sufrí un abuso a los nueve años”, reveló muy movilizada.

"Nunca se lo pude contar a mi papá porque tenía miedo de que me cag… a palos, que no me entienda”, expresó entre lágrimas. “No me puedo olvidar de esa noche. Sentir el olor, que estaba tomado. Mi mamá... Mi mamá...”, continuó.

El desgarrador relato lo expuso en medio de una fogata que hizo el grupo para "dejar atrás lo que pesa". “Quiero dejar eso atrás porque hay veces que lo pienso y me pone mal. Si alguien está pasando por alguna situación así, que cuente. Porque después de grande es peor. Es peor porque no puede sanar”, afirmó angustiada.

Luego, en el estudio junto al conductor Mario Masaccessi, Deniz sostuvo: “Yo salí de ahí con mucha fuerza y disimulando que no me pasaba nada y me pasaba todo junto. Me quedé marcada”.

“Me sacaron mi niñez. Yo se le conté grande a mi papá y primero no me creyó. Hasta que hablamos con uno de mis hermanos que sabía. Pero bueno, éramos chicos y no sabíamos qué hacer”, recordó.