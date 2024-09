Mario Pergolini compartió una foto de su hijo Matías y el impacto fue enorme por su extraordinario parecido

Matías Pergolini en la Universidad del Salvador.jpg

Lo cierto es que Pergolini celebró un importantísimo logro de Matías, quien se recibió de Licenciado en Psicología en la Universidad del Salvador. Así, no dudó en compartir una postal del joven junto a un emotivo mensaje.

“¡Matías Pergolini, qué orgullo! Esta es toda tuya. No suelo mostrar cosas privadas de nuestra familia, pero hay momentos que no se pueden dejar de festejar”, escribió el conductor. Y concluyó, fiel a su estilo: “Te queremos mucho, hijo. Y nunca está de más... ¡Vamos Boca!”.

Como era de esperar, el posteo se llenó de likes inmediatamente y si bien los comentarios fueron limitados por el conductor, claramente lo que más llamó a atención fue el extraordinario parecido de Matías Pergolini con su famoso padre.

Posteo Mario Pergolini de su hijo Matías.jpg

Con un sorpresivo mensaje, Mario Pergolini reveló el motivo por el que no usa WhatsApp

Reacio a las entrevistas, el chico rebelde de la televisión de los años '90 y comienzos de los 2000 le dijo sí a Noche al Dente. Es por eso que a comienzos de marzo de este año Mario Pergolini visitó el programa de las noches de la pantalla de América TV.

En una imperdible charla con Fer Dente, Mario recordó al ingresar al set que en ese mismo estudio hacía “CQC y al lado se hacía Cha Cha Cha”. Y tras confesar que “hace 12 años que no hago tele”, el creador de Cuatro Cabezas confió: “Yo no voy mucho a programas, pero cuando vengo me parece como un lugar ajeno, no como un lugar que estuve años y años. Pensá que yo habré hecho televisión como 25 años”.

Como no podía ser de otra manera, Pergolini recordó sus comienzos en La TV Ataca, su gira con Soda Stéreo, así como su relación con Andy Kusnetzoff, claramente el notero estrella de CQC, que terminó compitiendo con él en las mañanas de la radio. Mientras que Mario la rompía con Cuál es en la Rock'n Pop, Andy le hizo frente desde la Metro con Perros de la Calle, lo que terminó distanciándolos por varios años.

MArio Pergolini 4.jpeg

En tanto, tras repasar el disco de su vida en la ya clásica sección del programa, Mario Pergolini se refirió a su exitosa sociedad con Diego Guebel durante tantos años. “Formamos Cuatro Cabezas. CQC fue un hitazo en Italia, en Brasil, en Francia, en Israel, en Estados Unidos no lo terminaron produciendo si bien lo habían comprado. Fue una de mis parejas creativas, con Diego nos seguimos viendo al día de hoy", confió.

Asimismo, sobre su día a día actual el ex chico malo de la televisión, rupturista y vanguardista en materia tecnológica en sus programas, tanto de radio como de tv, confesó paradójicamente que se niega a usar WhatsApp para comunicarse. “No tengo WhatsApp, hay una especie de esclavitud ahí”, disparó fiel a su estilo.

Y argumentó el por qué de su decisión: “Me parece que es como una charla eterna y todo el mundo piensa que ya no puede vivir sin él. Y los jefes creen que pueden decirle al otro algo a cualquier hora porque es solo WhatsApp”.

Mario Pergolini 3.jpeg

Por último, sobre qué uso hace actualmente de la tecnología, el ex CQC contó que sí tiene Instagram aunque remarcó: "No dejo que pongan comentarios”, mientras que frente a la pregunta sobre Tinder, Pergolini cerró entre risas: “Tinder no se tiene, Tinder se consulta”.