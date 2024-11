Marisa Brel enfrentó la polémica tras su desvinculación de Gran Hermano: "Me quedé afuera"

Ante las dudas, Primicias Ya fue en busca de respuestas y habló con Marisa Brel acerca de los motivos para que no esté presente en la edición 2024-2025.

“La verdad que no me tienen en cuenta para este año", comenzó diciendo.

Luego, explicó cómo se dieron las cosas con el canal y aseguró: "Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo, pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera”.

“Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un por qué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta”, reconoció dolida por la noticia.

Marisa Brel

El video del encuentro viral entre Marisa Brel y una famosa estrella de Hollywood

La periodista Marisa Brel se volvió tendencia en las últimas horas luego de compartir su particular encuentro con una celebridad de Hollywood en las calles de Nueva York.

Lo cierto es que la periodista eligió Estados Unidos como destino ya que su hija Paloma se encuentra viviendo allí. Y fue durante un paseo, que ambas se cruzaron con la grabación del spin off de Sex and City, la famosa serie de los 90 que es furor hasta el día de hoy.

Como era de esperarse, en el lugar se encontraba su protagonista Sarah Jessica Parker, quien encarna el papel de la icónica Carrie Bradshaw, y Marisa se animó a saludarla mientras grababa un video para registrar el encuentro.

“Sarah, te amo. Soy de Argentina, te amo mucho”, le dice la periodista. En eso, la actriz se da vuelta desde su silla y con una cálida sonrisa le respondió: "Es un placer conocerte, gracias".

Sin embargo, un gesto que llamó la atención de todos fue cuando la actriz tomó rápidamente su teléfono y se colocó en la oreja como si tuviera un llamado o un mensaje de voz.

"Y agarro la cartera fuerte. DIGAMOS TODO", "¡Eso es un momento épico!", "Aguantá, sólo te está saludando", "Yo hago esa cuando no quiero conversar", "Somos todos cuando no queremos hablar", fueron algunas reacciones.