El llanto de Marisa Brel al escuchar el conmovedor mensaje de su hija Paloma, quien se curó de un cáncer cerebral

“Y después de disfrutarla tanto, llegó el día en el que después de una resonancia para ver qué le pasaba porque no la veíamos bien, a las dos horas la tenía un quirófano entre la vida y la muerte”, relató.

Ahí, Brel explicó: “Descubrimos en un segundo que tenía una hidrocefalia que le estaba por reventar la cabeza, debido a un tumor que no sabíamos que tenía... Un tumor en el medio del cerebro que tapó el paso del líquido del cerebro a la médula”.

“Fue un milagro. Ahí ella fue una gran maestra. No derramó una lágrima. Dijo ‘¿qué hay que hacer? Lo hacemos’. Yo me escondía en el baño y lloraba. Literalmente sentía que me moría”, confesó. “Yo no sé qué hubiera hecho si se me moría Paloma. Ahora lo recuerdo con valentía, con admiración hace ella. Ella volvió a nacer, el Día del Periodista, a sus 15 años, en el 2018. Entonces cómo no va a ser mi maestra de vida, de que todo se puede”, reflexionó.

Más adelante, Paloma -a través de un video- le dedicó unas palabras a su mamá. “Tenemos mucha suerte de tenerte como mamá”, aseguró. “Sabés que no soy la mejor para decir cosas lindas, pero feliz cumpleaños de madre, porque hoy hace exactamente 21 años estaba por pasar lo mejor de tu vida, o sea yo”, agregó.

Y cerró: “Gracias por todo, por ser un ejemplo como mamá, por todo lo que nos das, el amor, el cariño, las sorpresas y por siempre estar. Te quiero mucho”.

Después de ver el video, Brel se emocionó a las lágrimas y expresó sobre su hija: “Es de buena madera. Amiguera, leal, trabajadora, hermosa, es muy rebelde también”.

Embed

Marisa Brel sufrió un fuerte pico de presión, confesó su drama y tomó una drástica decisión: "Vengo de muchas...."

Tras la durísima confesión sobre su relación con Laura Ubfal al término de Gran Hermano 2022, Marisa Brel contó en un extenso posteo en Instagram que no está pasando por su mejor momento y sufrió un fuerte pico de presión por el que debió llamar de urgencia a la ambulancia.

"Y un día…detoné. Y por qué no contarlo? Por qué siempre tenemos que subir posteos perfectos si no es lo que estás atravesando?", comenzó su mensaje la periodista.

Y siguió: "Vengo de muchas tormentas personales, duelo de mi perrita Eva, problemas laborales que nos presenta nuestro país con tema importaciones, lo que genera muchos malestares".

"Y desde el viernes que me empecé a sentir mal. Muchas jaquecas durante 5 días seguidos, insomnio, anginas, tos y hoy luego de una ardua discusión de trabajo esta tarde, cosa que no me suele ocurrir habitualmente, sentí que se me reventaba la cabeza. Estaba con Paloma y Timo y llamé a la ambulancia porque me asusté", se sinceró Marisa Brel.

Embed

Sobre el cuadro que sufrió, explicó: "Tuve un pico de presión. Cuando llegó la ambulancia que ya estaba más tranquila, tenía 16.10 mientras que mi presión es siempre de 10.7. Siempre. Me medicaron de inmediato y me controlaron hasta que me fue bajando de a poco. Hasta 12.9 y acá estoy. Medio mareada y con dolor de cabeza".

"Es el momento donde miro a mis hijos y me pregunto: ¿vale la pena? Mi vida es más que problemas y situaciones malas. La salud es más importante que todo. Los miedos de estos días influyeron a tal punto que no voy a hacer el viaje", comentó la periodista.

Y aclaró: "No voy a viajar sola acompañada por mis miedos a una isla en medio del Índico. Prefiero irme sola al Caribe o con mis hijos al lugar que ellos elijan. Eso es salud. Disfrutar de la vida junto a tus seres queridos. Familia y Amigos".

"La salud es lo primero. Me tomaré un mes sabático. O más. Lo que mi cuerpo, mente y alma necesiten. Porque yo solo deseo ser una MAMA SANA", finalizó Marisa Brel.