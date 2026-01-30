La imitación burlona de Laura Ubfal a Marisa Brel que provocó una respuesta fulminante

Embed

Como era de suponer, las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos celebraban la ironía de Ubfal, otros salieron en defensa de Brel, argumentando que simplemente había intentado corregir un dato mal informado. La grieta también se trasladó al público que seguía la transmisión en vivo, con opiniones encontradas y comentarios cruzados.

Y en vista de que ese recorte de Ubfal mofándose de su compañera de LAM llegó casi de inmediato justamente a los ojos de Marisa Brel ante la viralización en X, esta última no dudó en responderle por la misma vía.

TW Marisa Brel - qué mala mujer sos

Republicando el clip desde su cuenta, Marisa se limitó en primera instancia a escribir "qué mala mujer sos". Al tiempo que minutos más tarde, tras compartir los muchos mensajes de apoyo que recibía hizo una contundente aclaración sobre el tema: "Yo soy una persona pacífica y no me gustan los conflictos. Pero me harté. Ahora no le perdono una".

TW Marisa Brel - respuesta a Ubfal

Cuál es el origen del enfrentamiento entre Marisa Brel y Laura Ubfal

El enfrentamiento entre Marisa Brel y Laura Ubfal no es nuevo ni improvisado. Por el contrario, se trata de una rivalidad profesional de larga data que fue sumando capítulos, tensiones acumuladas y cruces cada vez más picantes, hasta estallar nuevamente en los últimos días en LAM (América TV). Aunque el episodio reciente volvió a ponerlas en el centro de la escena, el origen del conflicto se remonta varios años atrás y tiene múltiples capas.

Uno de los puntos iniciales del enfrentamiento tiene que ver con una disputa simbólica pero muy significativa en el mundo del espectáculo: el “descubrimiento” de Ángel de Brito. Según se recuerda en el ambiente, Laura Ubfal fue quien lo contrató primero para su programa radial La Linterna, pero tiempo después Marisa Brel lo incorporó a su propio programa. Ese movimiento generó celos profesionales y una tensión que nunca terminó de resolverse, marcando el comienzo de una relación tirante entre ambas periodistas.

Con el paso del tiempo, los cruces se trasladaron a la televisión y se hicieron cada vez más visibles, especialmente durante los debates de Gran Hermano 2022 (Telefe). Allí se produjo uno de los enfrentamientos más recordados, vinculado a la maternidad de Romina Uhrig, participante del reality que atravesaba momentos de angustia por estar alejada de sus tres hijas.

Marisa Brel Analía Franchin y Laura Ubfal panel GH 2022.jpg

El cruce más fuerte ocurrió el jueves 8 de diciembre de 2022, cuando Brel expresó empatía por la situación de Romina, pero cuestionó su decisión de permanecer en la casa. “Yo la veo llorando… pero también pienso en sus hijas y es algo que no me cierra. Para mí ella tendría que estar con sus hijas”, sostuvo al aire. La reacción de Ubfal fue inmediata y contundente: la acusó de reproducir un discurso que “arruinó a las mujeres y las condenó toda la vida”, al cargarles culpa por trabajar, y calificó esa mirada como “brutal”.

Brel salió al cruce aclarando que nunca dijo que las mujeres no pudieran trabajar y recordó que ella misma es independiente desde los 15 años. Explicó que solo estaba dando una opinión personal, señalando que no podría separarse de sus hijos durante tanto tiempo. La discusión escaló al punto de que Brel amenazó con enviar una carta documento y avanzar con acciones legales por lo que consideró “mentiras” de Ubfal.

A esos choques se sumaron roces menores pero constantes dentro del panel de Gran Hermano, como discusiones por los lugares en la mesa y comentarios irónicos que profundizaron la enemistad y dieron lugar a chicanas en emisiones posteriores.

Marisa Brel y Laura Ubfal.jpg

En este contexto, el conflicto volvió a explotar este 28 de enero de 2026 en LAM, durante un debate sobre el casting de En el barro. Ubfal afirmó que Eva de Dominici había rechazado el rol que finalmente interpretó la China Suárez, pero Brel la corrigió en vivo y aclaró que en realidad se trataba de Valentina Zenere. A partir de ese intercambio, la situación escaló rápidamente a acusaciones de irrespeto y falta de empatía.

Así, lo que parece un cruce aislado en televisión es, en realidad, el resultado de años de competencia, desacuerdos ideológicos y heridas que nunca terminaron de cicatrizar.