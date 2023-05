Marisa Brel sufrió un fuerte pico de presión, confesó su drama y tomó una drástica decisión: "Vengo de muchas...."

Y siguió: "Vengo de muchas tormentas personales, duelo de mi perrita Eva, problemas laborales que nos presenta nuestro país con tema importaciones, lo que genera muchos malestares".

"Y desde el viernes que me empecé a sentir mal. Muchas jaquecas durante 5 días seguidos, insomnio, anginas, tos y hoy luego de una ardua discusión de trabajo esta tarde, cosa que no me suele ocurrir habitualmente, sentí que se me reventaba la cabeza. Estaba con Paloma y Timo y llamé a la ambulancia porque me asusté", se sinceró Marisa Brel.

Sobre el cuadro que sufrió, explicó: "Tuve un pico de presión. Cuando llegó la ambulancia que ya estaba más tranquila, tenía 16.10 mientras que mi presión es siempre de 10.7. Siempre. Me medicaron de inmediato y me controlaron hasta que me fue bajando de a poco. Hasta 12.9 y acá estoy. Medio mareada y con dolor de cabeza".

"Es el momento donde miro a mis hijos y me pregunto: ¿vale la pena? Mi vida es más que problemas y situaciones malas. La salud es más importante que todo. Los miedos de estos días influyeron a tal punto que no voy a hacer el viaje", comentó la periodista.

Y aclaró: "No voy a viajar sola acompañada por mis miedos a una isla en medio del Índico. Prefiero irme sola al Caribe o con mis hijos al lugar que ellos elijan. Eso es salud. Disfrutar de la vida junto a tus seres queridos. Familia y Amigos".

"La salud es lo primero. Me tomaré un mes sabático. O más. Lo que mi cuerpo, mente y alma necesiten. Porque yo solo deseo ser una MAMA SANA", finalizó Marisa Brel.

Cómo empezó la tensión entre Marisa Brel y Laura Ubfal en el debate de Gran Hermano 2022:

A comienzos de diciembre pasado, Romina Uhrig manifestó su angustia en el confesionario de Gran Hermano 2022 al extrañar mucho a sus hijas y quiere dejar la casa.

"Necesito ese abrazo puro", dijo entre lágrimas la ex diputada. Esas imágenes de la participante quebrada en llanto motivaron un acalorado debate al aire entre Marisa Brel, Sol Pérez y Laura Ubfal.

"Yo no sé cómo puede estar ahí adentro, yo estoy dos días y estoy acá con mi nene y estoy mirando a ver cómo está, es muy fuerte", indicó Brel.

Mientras que Ubfal cruzó a su colega afirmando que "hay mujeres que trabajan, es una decisión de vida y hay mujeres que la sufren. Obvio se está perdiendo cosas de las chicas".

"La mamá es la mamá, cuando seas mamá lo vas a entender. Para mí el papá puede faltar, pero la mamá es la mamá. Hago la diferencia para mí la mamá es más importante. No lo acepto, un bebé es un bebé", le dijo después Brel a Sol Pérez.

"Tenés una mirada que lamentablemente ha perjudicado a las mujeres y lo único que haces es arruinarlos la vida con ese pensamiento", le recriminó Laura a Brel.

Luego, desde Twitter, Marisa Brel fue durísima con Ubfal y expresó: "Mi imagen pública es parte de mi TRABAJO y no voy a permitir que @laubfal me injurie e instale en la sociedad que critico a las mujeres que trabajan. Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí sino a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así".