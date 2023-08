Marisa Brel víctima de una inesperada estafa al ir al show de Luis Miguel

Indignada por lo ocurrido, Marisa compartió varios videos en sus redes sociales contando detalles del fraude que sufrió al adquirir el ticket de manera virtual desde una plataforma.

"Para que muchas se pongan contentas: ¡la entrada que pagué en primera fila era trucha! Sin palabras", indicó la periodista desde la puerta del lugar.

Y amplió desde el lugar del recital: "Pero la de Luis Miguel me dijeron 'es trucha'. Si ustedes supieran lo que pagué esa entrada... Ok, termina la historia y me desplomo, me pongo a llorar acá".

"¡Qué añito tengo eh! ¿Qué estará pasando con las energías? ¡Me viven estafando! ¿Qué estoy atrayendo que no me doy cuenta? ¡Cuanta inocencia la mía o qué pelot...!", finalizó indignada Marisa, ya que había adquirido uno de los lugares más cercanos al escenario, mostrando la prueba de la entrada comprada.

marisa brel luis miguel.jpg

Marisa Brel pudo ver el show de Luis Miguel

Finalmente, a raíz de algunos contactos y agradeciendo a quienes la dejaron ingresar, Marisa Brel finalmente pudo ver el show de Luis Miguel desde una de las butacas del estadio que lucía a tope y entonó los hits del artista como una fan más.