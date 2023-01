Marisa Brel volvió a cuestionar duramente la maternidad de Romina y su ingreso a Gran Hermano 2022

"Yo no la juzgo, pero es muy finito lo de la beba chiquita, hace tres meses que no sabe si come si duerme, si hace popó, si sufre si no sufre. A mi, como mamá, no me imagino dos días sin saber de mis hijos", añadió.

Para concluir, la periodista volvió a poner en tela de juicio a la ex diputada: "Yo no puedo soportar, como mamá como se puede perder sus primeras palabras, cómo lo puede soportar, no la felicito, la respeto".

Tensión en el panel de Gran Hermano 2022: Marisa Brel cruzó fuerte a Laura Ubfal

Romina Uhrig manifestó su angustia en el confesionario de Gran Hermano 2022 al extrañar mucho a sus hijas y quiere dejar la casa. "Necesito ese abrazo puro", dijo entre lágrimas la ex diputada.

Lo cierto es que esas imágenes de la participante quebrada en llanto motivaron un acalorado debate al aire entre Marisa Brel, Sol Pérez y Laura Ubfal.

"Yo no sé cómo puede estar ahí adentro, yo estoy dos días y estoy acá con mi nene y estoy mirando a ver cómo está, es muy fuerte", indicó Brel.

"Hay mujeres que trabajan, es una decisión de vida y hay mujeres que la sufren. Obvio se está perdiendo cosas de las chicas", observó Ubfal.

"La mamá es la mamá, cuando seas mamá lo vas a entender. Para mí el papá puede faltar, pero la mamá es la mamá. Hago la diferencia para mí la mamá es más importante. No lo acepto, un bebé es un bebé", le dijo después Brel a Sol Pérez.

"Tenés una mirada que lamentablemente ha perjudicado a las mujeres y lo único que haces es arruinarlos la vida con ese pensamiento", le recriminó Laura a Brel.

Luego, desde Twitter, Marisa Brel fue durísima con Ubfal y expresó: "Mi imagen público es parte de mi TRABAJO y no voy a permitir que @laubfal me injurie e instale en la sociedad que critico a las mujeres que trabajan".

"Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí sino a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así", cerró muy fuerte.