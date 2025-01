Marley respondió a las críticas que recibió por mediatizar su paternidad

"¿Querés seguir teniendo más? Vas a ser Maru (Botana)", broméo el periodista. "Y a veces me agarra", le contestó el comediante.

Instantes después, Ángel le preguntó por las críticas específicas que hicieron Malena Pichot y Daniel Gómez Rinaldi. "No me llegaron sus críticas, pero la verdad es que...", dijo Marley y agregó el De Brito: "Que te chupa un huevo". "Claro, sí, imaginate que yo estoy feliz con mi hija", admitió y remarcó: "Es totalmente válido que alguien no esté de acuerdo".

Luego, el conductor del ciclo de espectáculos le comentó que Rinaldi lo había cuestionado por "mostrar en Instagram todo el paso a paso".

"Sabés qué. Hubo mucha gente que me agradeció. Me dijeron 'está bueno que vos estés mostrando todo esto'. Hay mucha gente que se anima a hacerlo después de que uno lo muestra. ¿Sabés la cantidad de personas que quieren ser padres ahora y capaz están solos?", contó Alejandro Wiebe.

Más adelante, se refirió a la exposición de su hijo Mirko en las redes. "Yo también les quiero contar que estas charlas las tengo con las maestras de la escuela y yo siempre les digo 'si ustedes ven que algo le hace ruido a Mirko con respecto a la exposición, yo siempre estoy listo para cerrar la cuenta'", reveló.

Y continuó: "Cuando era muy chiquito, él tenía dos años, estábamos en la playa y la gente venía a sacarse fotos y decía 'foto, no'. Ahora es al revés. Ahora él ve que yo me saco una foto y se apura para agregarse a la foto porque él también quiere salir. Él lo ve como un juego".

La reacción de Mirko cuando se enteró que nació su hermana, Milenka

En las últimas horas, Marley compartió un video en su cuenta de Instagram de la reacción de Mirko cuando se enteró que nació su hermana, Milenka.

Apenas tuvo a la niña en sus brazos, el conductor hizo una videollamada desde el hospital en Estados Unidos con el pequeño, que iba a viajar con él, pero prefirió quedarse en Buenos Aires a último momento.

"Cuando @mirko_ok se enteró que nació su hermana y vio a @milenka_ok vía videollamada en el hospital!", expresó Marley en el posteo.

"¿Nació mi hermana?", le pregunta Mirko a Marley en la grabación. "Nació tu hermana!", exclama el conductor y le muestra a la pequeña en sus brazos. El niño quedó sin palabras al ver a Milenka.