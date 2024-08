Marley reveló quiénes son los famosos que lo apoyaron tras conocerse la denuncia en su contra

Y agregó: "Aprovecho a agradecerle a toda la gente que me escribe por redes y a todos los famosos que me han escrito con buena onda y muy lindas palabras".

Inmediatamente, el periodista le consultó: "¿Y Flor Peña?". "Flor también. Sí, te juro que no entiendo de dónde sacan que estamos peleados. Nos llevamos genial. Lo que pasa que ella viajó mucho, yo también viajé mucho. Obviamente fue una de las primeras que me escribió, me dijo 'estoy con vos'. Todo el mundo se ofreció a una charla, a un café, a acompañarme en este momento difícil y horrible", aseguró.

Por último, Ángel le preguntó si iba a asistir a los Premios Martín Fierro. "Y eso dejame ver. Obviamente me encantaría estar como hace dos días 'ay, me voy a poner este traje'. Agradezco la invitación de Aptra y la nominación. Por el mundo es un programa que tiene un cuarto de siglo, estamos muy orgullosos de Por el mundo, y que me nominen es una felicidad", sostuvo.

"Pero quiero ver cómo estoy yo también. Bastante que tengo que hacer toda esa actuación de buen humor para estar con mi hijo y para que él no note un cambio. No sé si ir a una fiesta donde todos estan con un humor que yo no sé si voy a tener. Quiero ver cómo me siento de acá a una semana y media", reconoció.

El día en que Adrián Alfredo Molina, el denunciante de Marley, decidió contar su dura historia

Adrián Alfredo Molina denunció al conductor Alejandro Marley en las últimas horas por presunta corrupción de menores en busca de un Juicio por la Verdad, y este miércoles habló por primera vez en Intrusos (América).

Además de su impactante relato acerca de las situaciones de abuso, el hombre también se sinceró acerca del momento en que decidió sacar a la luz lo que había vivido a sus 17 años.

“Hace un año más o menos se hace una denuncia y básicamente empecé a conectar puntos. La primera persona que pudo poner todo en contexto fue mi pareja, que es abogado y fue la única persona que me hizo las preguntas correctas”, aseguró en el programa.

Después de un largo camino, fue el 10 de octubre del 2023 que Molina decidió hacer un posteo en su cuenta de Instagram y contó por primera vez la historia de su pasado.

"Mi camino con la salud mental y el trauma siempre se sintió como una llamada irresistible. Y no sabía por qué. Me convertí en una especialista en recuperación de apoyo entre pares antes de darme cuenta de mi propia necesidad de recuperación", expresó en aquel posteo.

Y sin dar nombres aun, escribió: "Hace siete meses comencé mi recuperación de un pasado muy doloroso, fui abusado cuando era menor durante tres años. Sin embargo, me mantengo resiliente y comprometido con mi trabajo y el camino de compartir mis experiencias de vida".