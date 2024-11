Marley sorprendió al hablar de su interna con Santiago del Moro: "Él es bastante..."

Entrevistado por LAM (América TV), el histórico conductor de Por el mundo fue claro. “Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario) […] Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘pasó a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido”, confió de entrada.

Al tiempo que disparó sutil: “Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo. Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado”.

Y no conforme con eso, dejó en claro que él no tiene ningún encono hacia Santiago. “Yo siempre con la mejor… pero la otra vez, en los Martín Fierro vi que nombrada a todos… a Susana, a todos… y la gente me decía ‘no te nombró’, y yo decía que no puede ser, pero capaz que está enojado por algo”, se preguntó.

“A mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él… pero si ustedes me preguntan por eso es porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado”, concluyó con su habitual sonrisa.

Marley - captura LAM.jpg

Marley mostró la ecografía de Milenka y enterneció a todos: "Bebita hermosa"

A comienzos de noviembre, Marley celebró el cumpleaños número 7 de su hijo Mirko con una gran fiesta de día y al aire libre rodeado de sus amigos del medio y familiares más cercanos.

Lo cierto es que el conductor vive un momento muy especial ya que espera con mucha alegría el nacimiento de su hija Milenka.

En este sentido, desde las redes sociales, Marley mostró la ecografía de su hija y compartió además un emotivo mensaje a poco de su nacimiento.

marley ecografia milenka.jpg

"Te estamos esperando bebita hermosa @milenka_ok cada vez falta menos", indicó el animador con dos imágenes de la ecografía de la bebé donde se ve claramente su rostro.

El tierno posteo de Marley se llenó de comentarios a puros corazones y saludos de sus seguidores en este especial momento que atraviesa.

Tras terminar a mediados de octubre con el reality Survivor Expedición Robinson por Telefe, ahora el conductor está con la cabeza y el corazón puesto en la llegada al mundo de su hija.