Marta Fort estaría saliendo con un ex Gran Hermano: de quién se trata

En ese mismo vivo, Nahuel Saa intervino para preguntar si se trataba de Marta Fort, aunque tanto Alan como Cata lo negaron entre risas, dejando abierta la incógnita y alimentando aún más las especulaciones.

alan simone

Cuál fue el emocionante sueño que cumplió Marta Fort a sus 21 años

Aunque apenas tiene 21 años, la vida de Marta Fort estuvo lejos de ser sencilla, pese a haber nacido en una familia de gran fortuna. Su padre, Ricardo Fort, falleció cuando ella y su hermano mellizo tenían solo 9 años, una pérdida que marcó profundamente su infancia.

Durante su adolescencia, vivió junto a Gustavo Martínez, quien había sido pareja de su padre y fue designado como tutor de los mellizos. Sin embargo, hace poco más de tres años, Martínez tomó la trágica decisión de quitarse la vida arrojándose desde el balcón del departamento que compartían.

Con el tiempo, Marta logró recomponerse y comenzó a enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales. Tras sus primeras experiencias como modelo en campañas publicitarias, recientemente compartió con sus más de 900 mil seguidores una noticia que la llenó de orgullo: "Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola", anunció en sus historias de Instagram. Luego agregó emocionada que este logro era algo que deseaba "hace muchos años" y que finalmente pudo concretar. "No saben lo que significa para mí, estoy muy feliz. Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando", expresó mostrando un colgante con una llave como símbolo de este nuevo comienzo.

En otra publicación, la hermana melliza de Felipe Fort agradeció la cantidad de mensajes de apoyo que recibió apenas compartió la noticia.

"Muchas gracias por los mensajes. Los que me conocen saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza que no pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás pero que valen la pena", confesó, dejando ver que aún carga con recuerdos dolorosos de su pasado.

Aun así, con una mirada optimista y enfocada en lo que viene, Marta Fort cerró su mensaje con entusiasmo: "Se viene una nueva etapa" en su vida.

