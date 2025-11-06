Virginia Gallardo se defendió de la dura crítica de Martita Fort por la foto con Ricardo: "Descalificación"

Embed

“Lo único que voy a decir, no voy a responder a nada. Escuché comentarios tontos y siento que es una descalificación a mi persona o figura porque sí. Si subo una foto estoy utilizando a una persona y tiene más de 15 años lejos de mi vida", comenzó.

Y sobe su posteo y las críticas recibidas, aclaró: “Subí una foto como si la candidatura se la debo a Ricardo, o sea, como si en estos 15 años no hice nada, como si soy quien soy gracias a él. Hace 15 años él no está en este mundo y sin embargo yo le sigo debiendo todo a él, ese es el mensaje que quieren dar”.

"Yo estoy acá después de 20 años solo por haber salido con Ricardo y hoy gané las elecciones con un 33 por ciento y en realidad nunca hice nada. Esta es la parte que tienen que entender de este lado, no quiero contestar más nada. Ya está, no quiero responder más nada", comentó fastidiosa Virginia Gallardo por los cuestionamientos recibidos.

“Yo lo expliqué ya, es fácil dar vueltas la cosas. Expliqué en su momento por qué no quise estar. Yo sé el vínculo que tuve con Ricardo Fort, lo explicamos hace veinta años, ya está, crean lo que crean. Era una relación nuestra, no me ando metiendo en la vida personal de todo el mundo, ¿qué tengo que explicar? Piensen lo que quieran ya está", agregó molesta.

Y consultada si hablaría con Martita Fort para aclarar diferencias, la diputada explicó: "Estoy disponible, fijate que dan declaraciones y nadie levanta el teléfono. Cuando lo levantaron, estuve. La gente se olvida, yo no, besos para todos".

Martita Fort no anduvo con vueltas y en una nota con Puro Show (El Trece) se mostró muy molesta por el posteo de Virginia Gallardo en la previ a las elecciones recordando un momento con su papá, Ricardo Fort.

Esa imagen causó un gran malestar en Martita y Felipe, hijos del millonario. “Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa”, sostuvo la joven.

El motivo detrás es que en su momento la panelista había asegurado públicamente que no participaría de la serie de Ricardo porque quería dejar de ser asociada a él y que ya tenía tenía un recorrido propio en los medios.

“Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”, explicó tajante Martita, dando a entender que la decisión de Gallardo había sido más económica que sentimental.