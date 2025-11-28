Martín Cirio ventiló pormenores del escándalo que se desató entre Julieta Poggio y La China Suárez

Luego, el youtuber sumó un elemento que, según él, podría explicar el malestar de la actriz hacia Poggio. “Por este video, la China se la tiene jurada a Juli Poggio”, afirmó antes de mostrar una secuencia en la que Poggio participaba de un rosco estilo Pasapalabra en un canal de streaming. En la dinámica, Lizardo Ponce leyó: “Contiene I. Mujer que se fija en la pareja de otras personas”. Sin dudarlo, Poggio respondió: “China Suárez”.

Para el youtuber, ese antecedente dejó una herida abierta que ahora vuelve a manifestarse en redes, y que amenaza con seguir alimentando el enfrentamiento entre ambas figuras.

¿Qué dijo la mamá de Juli Poggio del tuit picante de La China Suárez?

El cruce entre Julieta Poggio y La China Suárez en X continúa generando repercusiones, y ahora fue Patricia Destefani, la mamá de la ex Gran Hermano, quien decidió contar en Puro Show (El Trece) cómo vivió su hija el comentario de la actriz. Según explicó, Juli no se vio afectada por la respuesta y la tomó con humor, dejando en claro que la situación no pasó de un malentendido que terminó amplificándose en redes.

Patricia sostuvo que la reacción de Julieta fue mucho más liviana de lo que se especuló públicamente. En ese sentido, detalló: “No, no le dolió, se cagó de risa porque es obvio que lo que Julieta estaba preguntando es si Eugenia trabajaba o no en la película, no si actuaba. Se entendió por la actitud, pero bueno, nada, cada uno interpreta lo que tiene”. Con esas palabras, buscó desactivar la idea de que su hija se había sentido menospreciada y remarcó que Juli no se hizo problema por la respuesta de la China.

Sin embargo, Patricia fue un paso más allá y sugirió que la reacción de la actriz podría estar vinculada a otros motivos. “Para mí, Eugenia tiene otro incono con Julieta que no tiene mucho que ver con este comentario”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un trasfondo previo. Cuando le consultaron si la tensión podía estar relacionada con Marcos, uno de los nombres que suelen aparecer en especulaciones mediáticas, fue contundente: “No, no, para nada. No creo que tenga que ver con él”. De todos modos, deslizó una hipótesis más amplia: “Para mí hay otra situación acá que podría llegar a estar molestándola”, aunque evitó entrar en detalles.

En paralelo, Patricia habló desde su rol de madre y se mostró orgullosa del camino que ha construido Julieta. “En lo que a mí compete como mamá, me siento totalmente orgullosa de siempre, aún con 23 años, seguir al lado de ella acompañándola. Porque gracias a eso, Julieta es la persona de bien que es”, señaló. Luego recordó un episodio ocurrido en La Casa del Streaming, donde, ante una pregunta capciosa, Julieta mencionó a la China Suárez como “mujer que se fija en las parejas de otras personas”. Según la mamá de Juli, ese podría haber sido el punto que incomodó a la actriz: “Tal vez le puede haber molestado y bueno, y ella dijo, es el momento mío de…”, sugirió.

Durante la charla también intervino Pochi, de Gossipeame, quien opinó sobre el origen del conflicto: “Yo creo que la China no lo vio, se lo contaron y por eso la malinterpretación. Es impulsiva y se deja llevar por lo que le dicen los demás”. Patricia no coincidió del todo y respondió con firmeza: “¿No te parece que cuando uno sale a dedicarle un tweet, con la trascendencia que tiene lo que ella dice, primero tiene que chequear o se deja llevar por sus fans?". Así, el episodio sumó un nuevo capítulo a la polémica que, lejos de apagarse, sigue dando de qué hablar.