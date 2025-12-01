A24.com

El comentario de Sofía Gonet sobre Homero Pettinato que hizo estallar a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Es un falso"

En MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Sofía Gonet protagonizaron un cruce lleno de humor y picardía.

1 dic 2025, 00:20
wanda nara, la reini
Este domingo MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo uno de esos momentos que hacen reír a todos. Wanda Nara, con su estilo curioso y picante, aprovechó la presentación de Sofía GonetLa Reini— para preguntarle sobre su relación con su ex, Homero Pettinato.

La escena comenzó cuando la participante pasó al frente con su plato y Wanda lanzó sin vueltas: "Lo que me interesa, Reini, saber es si volviste o no con tu ex". Sofía respondió con firmeza: "No, no volví. No quiero volver tampoco, eh. No, no volvimos".

La conductora insistió: "Pero se ven". La Reini aclaró: "No, no, no. Somos amigos, nos llevamos bien". Wanda acotó: "Ah, se encuentran, pero...". Y Sofía explicó: "No, hablamos ahí, buena onda, nos reímos de algunas cosas, seguimos bloqueados. Un día nos odiamos, al otro nos amamos".

Intrigada, Wanda preguntó: "¿Cómo hablan si están bloqueados?". Sofía detalló: "De Instagram bloqueados, de WhatsApp hablamos". La empresaria repreguntó: "¿En qué cambia?". Y la influencer aclaró: "De Instagram no, porque él no él no quiere ver mis posteos. Viste que yo hago posteos un poco... a veces arriba de unos brasileros y esas cosas".

"Ah, le duele", comentó Wanda. Sofía respondió: "No, él no ve nada mío. No le gusta ver cosas mías". Wanda insistió: "¿No nos ve?". "No", aseguró Sofía.

En ese momento, Wanda lanzó: "Yo lo voy a invitar al programa". Pero Sofía fue tajante: "No creo que venga porque no te quiere mucho". La rubia reaccionó sorprendida: "¿Cómo? Entonces es un falso". La Reini retrucó: "No, si vos fuiste al programa y le dijiste cualquier barbaridad". Wanda se defendió: "Yo lo traté piojoso porque vos me dijiste eso". Y uno de los chefs cerró con humor: "Pulgoso, pulgoso".

Qué picante comentario hizo Sofía Gonet sobre la China Suárez en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet —popularmente conocida como La Reini— se convirtió en protagonista al meterse de lleno en una de las rivalidades más instaladas en el mundo del espectáculo: Wanda Nara contra la China Suárez.

La situación comenzó cuando Germán Martitegui presentó el reto de la jornada. "Esta noche va a jugar el azar", anunció el chef, mientras mostraba una ruleta con las imágenes del jurado y de la conductora. La dinámica consistía en girarla y preparar el plato típico de la persona que les tocara.

La fortuna favoreció a Sofía, Luis Ventura y Valentina Cervantes, quienes quedaron bajo la consigna de Wanda. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrieron que el desafío era cocinar uno de los platos más simples: una hamburguesa.

Fiel a su estilo desinhibido, La Reini aprovechó el momento para lanzar una frase que generó repercusión inmediata. "Siempre team Wanda, nunca team China", disparó con humor en su entrevista individual, dejando claro de qué lado se posiciona en esta eterna disputa mediática.

