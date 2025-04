Marta Fort expuso cómo es la prueba de fuego que pasaron las chicas interesadas en su hermano, Felipe

La hija del mediático aseguró que siempre fue un filtro con las chicas interesadas en salir con su hermano. “Sí, yo las limpiaba”, se jactó.

Martita recordó que la actual pareja de Felipe vivió un calvario. "Con la última novia, con quien sigue, ellos estuvieron como dos años. El primer año le hice la vida imposible, pero imposible”, detalló.

El tiempo pasó y ahora la chica es parte de la familia. "Ya después como que la conocí todo y ya, la otra vez fuimos a comer juntos, imagínate”, agregó.

La heredera de Fort dijo que siempre fue igual con todas las mujeres que intentaron algo con Felipe. "Pero es como una regla que yo siempre les tengo que hacer la vida imposible a las chongas de mi hermano, desde un primer momento como para tratar de filtrarlas”, remarcó.

Al finalizar, Martita insistió que todo lo hace por el bien de su hermano. “Yo siempre pienso que antes de pensar bien de la persona, pienso mal y si me demuestra lo contrario, joya”, sentenció.

Marta Fort reveló el problema neurológico que padece desde su nacimiento

Introvertida y poca afecta a las entrevistas, esta vez Marta Fort abrió su corazón y habló como nunca antes del problema de salud con el que convive desde el día que llegó a este mundo. En diálogo con Angie Landaburu en Ángeles y demonios, la joven explicó que tiene hemiparesia, una afección neurológica que debilita o paraliza una parte del cuerpo: sea la cara, el brazo, la pierna, o algunas veces los tres.

“La hemiparesia es algo con lo que nací. Básicamente, cuando un bebé nace y se queda por unos segundos sin oxígeno en una parte del cerebro, eso puede dejar secuelas. En mi caso fue en el derecho, entonces por eso yo tengo afectada la motricidad y la movilidad de la mitad de mi cuerpo”, confió serena.

Al tiempo que sobre el tratamiento que hace desde que tiene uso de razón, destacó el acciones de su recordado padre, Ricardo Fort, quien buscó a los mejores especialistas desde el minuto uno. “Gracias a que mi familia reaccionó rápido, y mi papá se movió como un león para encontrar a los mejores médicos, logré recuperar bastante. Hice, y sigo haciendo, mucha kinesiología. Es un trabajo constante, que no termina nunca, pero depende mucho del grado de afectación y el tiempo que pasó hasta que se comenzó el tratamiento. Es algo fuerte, sin duda, pero también es parte de mi historia”, señaló Marta.

En tanto sobre cómo esta afección influyó en su personalidad, hoy a sus 21 años la hermana de Felipe Fort confió: "Yo siento que, por suerte, lo que me pasó fue duro, sí, pero también podría haber sido mucho peor. Me lo normalizaban tanto en casa que yo no me sentía diferente a mis compañeros. ‘Después del estudio, te compramos un sandwichito’ o ‘Vamos a ver ropa, así te distraés’, me decían así no me jodía tanto… Al revés, me ayudaba a forjar mi personalidad”.

Por último, sobre los procedimientos médicos que llevar adelante, Marta Fort recordó que durante su infancia y el comienzo de su adolescencia debió usar una ortesis -dispositivo que parece una bota ortopédica- con la que debía ir a la escuela. “Fue entre los 4 y 5 años hasta los 12 o 13. Era básicamente o no ir al colegio, o que me dé vergüenza o decir ‘bueno, mirá tengo la bota, listo, es parte de lo que soy y ya está’”, concluyó.