Marta Fort mostró la eterna conexión que mantiene con su padre, el recordado Ricardo Fort

Mata Forto tatuaje escopio historia.jpg El tatuaje que lleva Marta Fort a modo de homenaje a su padre fallecido, Ricardo Fort.

De esta manera, y tras una pausa prolongada en un impasse desconectada de la virtualidad, en las últimas horas Marta Fort llamó a su fandom a través de la propuesta "Ahora sí respondo que estoy re desaparecida".

De esta manera, la hija de Ricardo Fort decidió responder la consulta de si es escorpiana, dado que lleva en su brazo izquierdo tatuado un escorpión que muchas veces luce en sus producciones fotográficas. Y en tren de confesiones más que íntimas, Marta Fort reveló "Soy de picscis, me lo tatué por mi papá", orgullosa de la manera que lleva y llevará con ella a su padre toda la vida, entre los muchos tatuajes que ya grabó en su piel.

Marta fort tatuajes.jpg Marta Fort suele lucir los muchos tatuajes que marcó en su piel con tan sólo 18 años.

Marta Fort contó qué le dijo Ricardo, su papá, unos días antes de morir

Marta Fort dio una entrevista unos días antes de que Gustavo Martínez tomase la terrible decisión de tirarse del piso 21 que compartía con ella y su hermano Felipe Fort en febrero de este año. En esa nota, la hija de Ricardo se refirió a él y a su padre.

Martita recordó su infancia al lado de su papá, Ricardo Fort, y contó el pedido que le hizo antes de morir. “Era muy sobreprotector. me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba”, dijo a Telefe Noticias.

Martita Fort Felipe y Marta Fort junto a su niñera, su padre Ricardo Fort y Gustavoo Martínez, quien sería el tutor de los mellizos tras la muerte del empresario en 2013.

Pese a que era muy divertido e histriónico, con sus hijos era muy estricto: “Era muy estricto. No nos dejaba ir a pijamadas ni nada. De él heredé su carácter. Cuando me enojo son hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como lo usaron a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort”, sostuvo. Pero, sobre el último día que lo vio, antes que vaya a la clínica a internarse les dijo: “Le dolía todo, nos dijo que se iba a un spa para relajarse, nunca nos dijo la verdad”.

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013 y ese día asumió Gustavo Martínez el rol de tutor de Marta y Felipe. “Gustavo es mi tutor, una persona tranquila, buena. Un hombre bastante casero que le gusta quedarse mucho en casa. Marisa -la niñera-, en cambio, es quien me acompaña a los viajes. A Gustavo nunca le gustaron las cámaras, eran polos opuestos con mi papá. Ricardo siempre quiso que en el colegio dijéramos que teníamos dos papás: él y Gustavo. Sin embargo, Gustavo nos pidió que lo llamáramos padrino”, recordó.