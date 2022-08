Martita Fort retomó el trabajo que nunca hubiera querido dejar

Ahora la llamó Cande Tinelli para hacer una campaña con su marca de ropa y Marta no lo dudó.

En sus historias de Instagram se puede ver lo que será el backstage de las fotos que se tomó para la marca de la hija de Marcelo Tinelli. La sesión de fotos fue en el local de la marca en Palermo, allí hermana de Felipe Fort posa con un traje al cuerpo y dos perritos, como una gran cantidad de cajas con más ropa.

Martita Fort reveló su secreto para entrenar y el tratamiento estético que se hizo

Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, recordó hace unos días con un fuerte mensaje a Gustavo Martínez el día en que hubiera cumplido 63 años tras su trágica muerte al arrojarse desde el piso 21 del edificio en Belgrano donde vivía.

Ahora, desde las redes, la joven de 18 años se animó a contar la modificación estética que hizo en su nariz sin pasar por una cirugía y reveló el método que utilizó.

La hermana de Felipe explicó qué es una rinomodelación, el tratamiento estético que se hizo: "Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo", contó la adolescente.

Además, Martita Fort contó hace unos meses comenzó a entrenar en gimnasio y reveló el secreto para no dejar de ir pese a no tener ganas algunos días.

"No me quiero hacer mucho la influencer fit porque empecé hace casi tres meses nada más. Pero cuando no tengo muchas ganas de ir igual voy básicamente", precisó.

Y remarcó: "Aunque no haya dormido o lo que sea, voy igual y después ahí cuando ya activo se me pasa".