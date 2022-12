Martín Baclini cruzó a Cinthia Fernández por el fuerte pedido que le hizo antes de separarse: "Amo los..."

"No entienden lo que me rompió las que no tengo colgando. Me quemó la cabeza, me hizo averiguar lugares para sacarme mis tatuajes porque dijo que me quedaban 'grasas' y se tatuó todo el cuerpo cuando se separó de mí", añadió, contundente y un tanto molesta.

En diálogo con PrimiciasYa, Baclini cruzó a su ex y dio a entender que nunca le habría hecho ese pedido: "Me encanta y amo los tatuajes, nada más, gracias", respondió el empresario cuando se le consultó por las declaraciones de Cinthia Fernández.

Martín Baclini le contestó a Cinthia Fernández tras acusarlo de haberla dejado plantada: "Está haciendo..."

Cinthia Fernández y Martín Baclini mantienen una buena relación a pesar de que hace tiempo dejaron de ser pareja, sobre todo por el cariño del empresario rosarino le tomó a las tres hijas de la panelista, Charis, Bella y Francesca.

Días atrás, Cinthia contó que arreglaron que el empresario le daría algo a sus niñas, para eso la morocha iría a buscarlo a su casa. Sin embargo, al llegar al lugar Baclini no la atendió y le dejó las cosas en el bar de la esquina.

Esto hizo enojar a la panelista que hizo un descargo en las redes. "Estoy abajo de la casa de Baclini, ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes", dijo Cinthia.

Consultado al respecto, el empresario bajó un poco los decibeles de la acusación y aclaró los tantos.

“Seguramente está haciendo una broma. Simplemente le tenía que dar unas cosas para sus hijas que me había pedido y se las deje en la esquina de mi casa”, señaló Martín Baclini en diálogo con PrimiciasYa.