Martín Bossi rompió el silencio y despejó dudas sobre su participación en ATAV

martín bossi captura 1.jpg

Así, ante la consulta del cronista de América "¿Vas a estar en ATAV?", Martín Bossi reconoció "Me lo ofreció Adrián. Es un gran proyecto que lo estoy charlando con él... Porque en realidad tengo que ensayar Kinky Boots [que vuelve a la calle Corrientes este año]. Y después tengo una serie que hay que ensayar [también]". Y acto seguido agregó "Así que quiero ver cómo meto lo de ATAV, pero no sé si va a poder...", dando a entender que es más no que un sí, si bien afirmó que le gustaría porque Adrián Suar es su amigo.

Embed

Además, el actor se refirió a la situación teatral en pandemia y cómo los productores manejan el tema al ir informando cada uno de los contagios. "Sinceramente el teatro no tuvo buena prensa... y es el lugar más seguro. No voy a nombrar, pero vas a ciertos lugares y (están) todos amontonados sin barbijo... El relato no está funcionando porque la gente quiere vivir. Nosotros en el teatro hablamos de vida...lo que hablan de muerte, que hablen de muerte" se despachó Martín Bossi y curiosamente tildó a Carlos Rottemberg, el dueño del teatro en el que está presentándose, como el inspector Covid.