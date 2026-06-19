Martín Cirio destrozó a Nico Occhiato por echar de Luzu TV al equipo de Flor Peña: "Para que Messi..."

Aun así, aclaró que no está en contra de que existan medidas disciplinarias cuando ocurre una situación de semejante magnitud. Para el streamer, los errores tienen que tener algún tipo de respuesta por parte de las empresas, aunque consideró que la pérdida del empleo no siempre debería ser la primera alternativa.

“Entiendo que tiene que haber una sanción, pero no debería ser dejar sin trabajo a alguien”, sostuvo, marcando una diferencia entre asumir responsabilidades y aplicar castigos que puedan afectar de manera definitiva el futuro laboral de una persona.

A partir de esa reflexión, amplió su postura y señaló que los traspiés dentro de un medio o un proyecto de streaming deberían servir para revisar procedimientos y detectar fallas estructurales. En ese sentido, planteó que las crisis también representan una oportunidad para corregir mecanismos internos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Bajo esa lógica, consideró que el foco debería estar puesto en fortalecer los procesos de verificación y coordinación dentro de los equipos de trabajo. Según explicó, resulta más constructivo implementar herramientas de control y aprendizaje que optar inmediatamente por decisiones drásticas que terminen afectando a trabajadores individuales.

En tono irónico pero crítico sobre la dinámica de trabajo en el streaming, lanzó: “Pienso que no, es algo de lo que hay que aprender y esos productores o la persona que haya hecho esto va a chequear todo 70 millones de veces”.

Para finalizar su análisis, Cirio expresó: “ No es que somos amigos cuando está todo bien, cuando está todo mal también. Pareciera que para que no lo deje de seguir Messi echó a todo el equipo”.

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Qué le dijeron a Nico Occhiato tras la polémica en Luzu TV

Tras la polémica que estalló en Luzu TV por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Nico Occhiato se convirtió en uno de los principales apuntados por los usuarios en redes sociales. La controversia escaló rápidamente y el conductor quedó bajo una lluvia de cuestionamientos luego de pronunciarse públicamente sobre lo sucedido.

El episodio generó una fuerte repercusión mediática y obligó al canal de streaming a emitir un comunicado oficial para explicar lo ocurrido. Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, la publicación abrió un nuevo foco de discusión y provocó una ola de reacciones negativas dirigidas hacia la conducción del proyecto.

Entre las respuestas más resonantes aparecieron cuestionamientos que incluso involucraron a Flor Jazmín Peña, pareja de Occhiato, pese a no haber tenido relación con el episodio. “Que aplique para tu novia también, por como se expresa”, escribió una usuaria, sumándose a la discusión que se desarrollaba en la red social.

Otros usuarios fueron directamente contra la estructura del programa y los responsables de la emisión. “Nico, producción y Flor culpables por no ser claros y no corroborar información”, expresó uno de los mensajes más destacados entre los cientos de comentarios que recibió la publicación.

La indignación también quedó reflejada en frases como “El daño ya está hecho”, “Que te cierren ese canal” y “Daño colateral. Nadie”, que evidenciaron el malestar de una parte del público por la forma en que se manejó la información.

Con el paso de las horas, muchas de esas reacciones comenzaron a circular fuera del posteo original y se multiplicaron en distintas plataformas. De esta manera, la controversia trascendió el error inicial y terminó impactando directamente sobre la imagen de Nico y sobre la confianza de los seguidores en el proyecto de streaming.