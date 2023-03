Martín Cirio fingió su muerte para promocionar su carrera como cantante, pero le salió mal y lo descubrieron

Embed

Cirio impulsó a sus seguidores a colgar posteos con el hashtag #muriomartincirio: "Y vamos a imponer el hashtag 'muriómartincirio'. Lo van a poner en Twitter y cualquier red social. Con algún pésame, tipo 'se murió Martín Cirio, no lo puedo creer, se murió mi ídola amado por toda la Argentina'. Sean creativos, pongan lo que quieran. Pero lo más importante es el hashtag 'muriómartincirio'".

En las últimas horas, ese hashtag fue tendencia, pero rapidamente se supo que estaba todo armado. El influencer recibió duras críticas por su estrategia de marketing y, según sus dichos, finalmente no salió como lo esperaba.

"¿Qué están haciendo? No es hoy. Ay Dios. Una instrucción que les doy y la hacen mal. No es ahora. Vean bien el video", exclamó, desesperado en un posteo en sus historias en Instagram.

Martín Cirio

Martín Cirio se fue del país tras ser denunciado por apología de la pedofilia

En diciembre del 2020, Martín Cirio decidió irse del país, en medio de una enorme polémica. El influencer protagonizó una discusión en las redes con El Dipy, que terminó viralizando mensajes de su cuenta de Twitter, en los cuales hacía apología de la pedofilia.

Ante los cuestionamientos, La Faraona -según su nombre artístico- optó por alejarse de la redes y radicarse en el exterior. En su canal de YouTube explicó qué lo motivó a tomar esa determinación.

"No voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar. La gente que me sigue en Twit... No, Twitter no, no tengo más esa cuenta; está sepultada. Yo veo Twitter y lloro. cada vez que entro a Twitter me trae malos recuerdos. Los que me siguen en Instagram se dan cuenta de que subo cada vez menos historias, hay días que solo reposteo y de repente en una semana desaparecí. Y no es porque estoy ocupada con la música, es porque estoy tirada en el suelo llorando", reveló.

-Martín Cirio-

“Estoy tratando de volver a trepar a la superficie. Así me siento... Muy sensible. Este es un momento de mucho crecimiento, de muchas cosas positivas a largo plazo, pero en el momento vivirlas es duro. Me estaba encontrando que por momentos estaba muy bien pero al toque había algo interior mío que estaba roto y me volvía a tirar al piso, a un lugar que era muy oscuro", agregó.

El influencer ya había vivido en el exterior antes de ser popular, ahora volvió a refugiarse afuera para recomponerse de lo que fue la cancelación de su nombre y su accionar en las redes.