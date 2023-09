Martín Salwe reveló el enorme gesto que tuvo Silvina Luna con él: "Fue muy fuerte"

“¿Cuándo fue la última que te comunicaste con Silvina?”, le preguntaron al locutor en el ciclo que conducen Pampito y Guido Záffora. Y el locutor comentó: “Cuando se empezó a hablar de que hacía falta el trasplante, ese mismo día. Tuve varias charlas con ella por teléfono, siempre fueron muy amenas. La gente se quedó con una discusión que tuvimos”.

Y luego reveló un enorme gesto que tuvo con él en un tema que lo inquietaba en su vida: “Me ayudó en algo muy importante que lo hablé en El Hotel de los famosos. En el día libre, cuando no había grabación, yo le conté que me costaba mucho acercarme con palabras de afecto a mi papá, y ella, que tiene un pasado familiar tremendo con la muerte de sus dos padres, me dijo ‘Aprovechá que los tenés vivos, que están con vos y viven a cinco cuadras de tu casa’”.

“Tuvo un gesto mucho más lindo también, porque me mandó un mensaje a mí y hablé mucho sobre eso. Y después lo llamó a mi viejo y también se lo dijo. Entre otras palabras, le contó lo que a mí me pasaba con él. No lo quería contar pero sí, fue muy fuerte”, siguió Martín Salwe emotivo.

Y cerró: “Conocí muy poco de Sil, solo compartimos el último tiempito, pero en El hotel se compartían muchas horas al día, todo era diálogo porque no había ocio y nada te distraía. Ella siempre que te hablaba de algo y te hablaba mucho como consejo de vida".

El hermano de Silvina Luna reveló impactantes detalles de la autopsia de la modelo

La trágica y agónica muerte de Silvina Luna sigue conmocionando a la sociedad toda. Su incansable lucha hasta el último minuto de su vida por superar los problemas de salud que le trajeron las intervenciones estéticas de Aníbal Lotocki, a quien denunció en la justicia por mala praxis, hicieron que su hermano tomase la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias la denuncia de la querida modelo.

Es por eso que Ángel de Brito reveló desde LAM, América Tv, varios detalles sobre la autopsia de los restos de Silvina que el propio Ezequiel Luna le confió, en medio del profundo dolor que vive ante la pérdida de su hermana mayor.

"Me dice que la defensa de Lotocki no puso perito de parte, cosa que les extrañó. Que el día que la justicia dictaminó la autopsia de Silvina, que fue un domingo por la tarde, tuvieron que salir a llamar peritos en ese momento para encontrar uno. Hablaron como con 15 peritos hasta encontrar uno", explicó de entrada el conductor.

Al tiempo que continuó detallando que "Que todos los trascendidos de la autopsia son solo eso, trascendidos, porque los resultados recién van a estar entre 30 y 45 días después. Todavía buscan determinar la cantidad de material que había en el cuerpo de ella 'cuando tocábamos a mi hermana para ayudarla a cambiarse o moverse sentíamos las durezas en su cuerpo'".

En tanto, Ezequiel le explicó que lo se está buscando específicamente con este procedimiento: "Parte de la autopsia va a hacer hincapié en esto, en determinar qué cantidad de material había dentro de su cuerpo y en qué partes, que los trascendidos hablan de ciertas partes que eran visibles al tacto, pero que no saben hasta dónde puede haber llegar todo ese material".

Por último, el conductor de LAM transmitió el camino a seguir por parte de Ezequiel Luna, siempre representado por Fernando Burlando: "Lo que van a buscar con la autopsia también es la falta de prudencia de este cirujano para intervenir a sus pacientes y en el abandono del paciente".