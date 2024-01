Martín Salwe se sinceró sobre la mala relación con sus compañeros del Bailando 2023: "Padecí mucho"

"Pasaron muchas cosas, fue un certamen intenso, corto pero que tuvo de todo, muchos capítulos. Algunos los disfruté mucho, otros los padecí mucho y otros los sigo analizando", reflexionó.

Y luego agregó: "Estas últimas semanas hay cosas que a mí me duelen, que sé que funcionan, sé que garpan y generan más cosas, pero yo no me quedo bien con eso".

Acto seguido, la conductora Flor de la V puntualizó en las acusaciones de Lourdes Sánchez y le preguntó a Martín si lo veía venir. "No me lo esperaba. Uno siempre llega a cada sentencia y sabe más o menos lo que puede pasar, para donde van los votos, cuáles fueron los conflictos o qué te pueden decir", comenzó diciendo.

"Lo de Lourdes te juro que ni me lo imaginé, me congelé cuando dijo eso, porque aparte el episodio había pasado hace 3 semanas. Fue una piña a la cara, nunca me lo imaginé y no sabía cómo responder, fue todo rápido", concluyó.

El enojo de Martín Salwe tras las duras acusaciones de Lourdes Sánchez: "Se falta el respeto a si misma"

Este jueves en el Bailando 2023 (América), Martín Salwe le respondió furioso a su compañera Lourdes Sánchez, que lo acusó de haber tenido malos tratos con el equipo de vestuario.

“No me gustó lo de Lourdes, tirando fruta como siempre, diciendo cosas que no chequea. Siempre tira cosas, cuando se queda sin contenido, más que nada, se agarra de lo que puede para ser protagonista todo el tiempo”, deslizó.

Según la bailarina, Salwe pidió las cosas de mala manera en vestuario e incluso llegó a insultar a una de las trabajadoras. "Es feo usar esa palabra que uso, que es malos tratos o maltrato. Yo acá trabajo hace un montón de tiempo, me han llamado más de seis años seguidos. Si sucedió, fue un malentendido, y creo que lo paso fue un comentario hacia Nenu", sostuvo Martín.

"Todos me conocen y me siento acá como en familia, yo respeto a todo el mundo”, aseguró. Acto seguido, apuntó nuevamente contra Lourdes e y también incluyó a su marido y productor Pablo "El Chato" Prada.

“Lo peor de todo es que Lourdes se falta el respeto a sí misma y también al Chato. Porque el Chato es el que nos contrata a nosotros hace más de seis años", expresó y completó: "No quiero creer que piensa que su marido, con quien duerme todas la noches, va a contratar a alguien que maltrata”.