Martín Salwe habló del conflicto en Israel en el Bailando 2023: "Tengo amigos secuestrados"

Y agregó: "Es muy triste, duele, estamos lejos de la gente, nos falta información. A toda la comunidad judía, que es gigante, le es difícil, le es complicado. Quiero mandar un mensaje de apoyo a toda la gente de allá de Israel".

"Tengo amigos que han ido comingo a la primaria, al secundario, que hoy están, con la edad que tienen y con lo que pueden, yendo a un campo de batalla. No saben si vuelven, se despiden de los familiares. Es realmente triste", profundizó.

Y reiteró: "No fue una guerra, fue un ataque terrorista, ingresaron a matar civiles, a fusilar a niños, a mujeres, a ancianos, gente indefensa, y después volver". "A la gente de Israel todo mi cariño y amor, aguante el pueblo judío", dijo emocionado Salwe.

Martín Salwe reveló el enorme gesto que tuvo Silvina Luna con él: "Fue muy fuerte"

La muerte de Silvina Luna a los 43 años golpeó a todos y Martín Salwe recordó con mucha emoción los días que compartió con la rosarina en el reality El hotel de los famosos, El Trece, con quien tuvo un breve romance.

El participante del Bailando 2023 contó por primera vez en el ciclo Estamos Okey, América Tv, el enorme gesto que tuvo la modelo y actriz para ayudarlo a sanar el vínculo con su papá.

“¿Cuándo fue la última que te comunicaste con Silvina?”, le preguntaron al locutor en el ciclo que conducen Pampito y Guido Záffora. Y el locutor comentó: “Cuando se empezó a hablar de que hacía falta el trasplante, ese mismo día. Tuve varias charlas con ella por teléfono, siempre fueron muy amenas. La gente se quedó con una discusión que tuvimos”.

Y luego reveló un enorme gesto que tuvo con él en un tema que lo inquietaba en su vida: “Me ayudó en algo muy importante que lo hablé en El Hotel de los famosos. En el día libre, cuando no había grabación, yo le conté que me costaba mucho acercarme con palabras de afecto a mi papá, y ella, que tiene un pasado familiar tremendo con la muerte de sus dos padres, me dijo ‘Aprovechá que los tenés vivos, que están con vos y viven a cinco cuadras de tu casa’”.

“Tuvo un gesto mucho más lindo también, porque me mandó un mensaje a mí y hablé mucho sobre eso. Y después lo llamó a mi viejo y también se lo dijo. Entre otras palabras, le contó lo que a mí me pasaba con él. No lo quería contar pero sí, fue muy fuerte”, siguió Martín Salwe emotivo.

Y cerró: “Conocí muy poco de Sil, solo compartimos el último tiempito, pero en El hotel se compartían muchas horas al día, todo era diálogo porque no había ocio y nada te distraía. Ella siempre que te hablaba de algo y te hablaba mucho como consejo de vida".