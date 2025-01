Maru Botana estuvo en Cocineros Argentinos e hizo la torta favorita de su papá: "Son señales"

En ese sentido, Maru Botana hizo la torta favorita de su papá: un clásico marquise con dulce de leche, crema y frutos rojos.

"La más chiquita que ya tiene 12. Lo tenemos muy presente a papá", dijo visiblemente emocionada al ver unas fotos de su padre en pantalla.

Y agregó movilizada: "Hoy me levanté y dije: '29 de enero, cumpleaños de papá y hago la marquise'". "Me encantan cuando pasan esas cosas", dijo Maju.

"Cosas de la vida, hoy un día especial, es un regalo de tu viejo para vos", le dijo el pastelero Luciano García sobre la casualidad que justo haga un marquise en ese día tan movilizante para ella.

A lo que Maru aseguró: "Sí, son señales", en un momento más que emotivo al aire y luego comenzó con la explicación de cómo preparar el postre.

"Es la torta fácil y rica que enseño para simplificar, es una de las tortas más vendidas de mi negocio y es facilisimo, es una pavada", destacó Botana sobre la marquise.

El estremecedor consejo de Maru Botana a la trilliza María Eugenia por la muerte de su hija

María Eugenia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, sufrió en 2018 la muerte de su hija mayor Geñi a causa de un cáncer de mama cuando tenía apenas 34 años.

Lo cierto es que en ese momento, la conductora recibió un consejo muy especial de Maru Botana, quien en 2008 pasó también por un inmenso dolor en su vida por la pérdida de su hijo Facundo por una muerte súbita con apena seis meses de vida.

En su visita a Bondi Live, María Eugenia contó por primera vez en charla con Ángel de Brito cuáles fueron aquellas palabras de la cocinera que la marcaron ese durísimo momento de su vida.

"Nosotros lo sufrimos cuatro años su cáncer, es como si tuvieras un accidente y arriba vienen y te pisan. La gente que pasa por lo que yo pasé sabe perfectamente lo que siente, lo que pasa, es un duelo eterno", indicó la Trilliza de Oro en charla con Ángel.

Y comentó a corazón abierto: "Hay que seguir, tengo tres hijos más. No solamente lo sufrí yo, lo sufrieron mis tres hijos y mi marido. Geñi tenía tres hermanos".

La animadora reveló cuáles fueron las especiales palabras de Maru Botana en ese momento de profundo dolor que la marcaron: "Me acuerdo que el primer día que volví a la televisión después de la muerte de Geñi, se me acercó Maru Botana y me dijo: 'atenta a las señales'. Me dijo: 'no estés atenta a las señales ahora sino de por vida'".

"Es la primera vez que lo digo pero muchas cosas me las guardo", se sinceró conmovida la Trilliza de Oro sobre aquellas palabras de la cocinera en ese triste momento de su vida.