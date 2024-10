El estremecedor consejo de Maru Botana a la trilliza María Eugenia por la muerte de su hija

En su visita a Bondi Live, María Eugenia contó por primera vez en charla con Ángel de Brito cuáles fueron aquellas palabras de la cocinera que la marcaron ese durísimo momento de su vida.

"Nosotros lo sufrimos cuatro años su cáncer, es como si tuvieras un accidente y arriba vienen y te pisan. La gente que pasa por lo que yo pasé sabe perfectamente lo que siente, lo que pasa, es un duelo eterno", indicó la Trilliza de Oro en charla con Ángel.

Y comentó a corazón abierto: "Hay que seguir, tengo tres hijos más. No solamente lo sufrí yo, lo sufrieron mis tres hijos y mi marido. Geñi tenía tres hermanos".

La animadora reveló cuáles fueron las especiales palabras de Maru Botana en ese momento de profundo dolor que la marcaron: "Me acuerdo que el primer día que volví a la televisión después de la muerte de Geñi, se me acercó Maru Botana y me dijo: 'atenta a las señales'. Me dijo: 'no estés atenta a las señales ahora sino de por vida'".

"Es la primera vez que lo digo pero muchas cosas me las guardo", se sinceró conmovida la Trilliza de Oro sobre aquellas palabras de la cocinera en ese triste momento de su vida.

Yanina Latorre explotó en vivo al enterarse de la traición de su madre con Maru Botana: "Sos un zorra"

En el programa No tiene solución, de Bondi, Yanina Latorre estalló de furia al enterarse al aire de que su mamá, Dora Caamaño, fue a merendar a la cafetería de Maru Botana.

"Tenemos la denuncia de un oyente", contó la conductora. Inmediatamente se escucha un audio de un hombre que decía: "Mandé fotos y videos de una traición mucho más grave que la traición de Moritán y Pampita. Va a ser la traición del año".

Ahí, la producción mostró un video donde se la veía a la mamá de la panelista de LAM, América Tv, sentada en la cafetería de Maru Botana de Belgrano.

"¡No me digas que mi mamá fue a lo de Maru Botana a comer! ¡Pedazo de vieja cho...! ¿Pagó con mi tarjeta de crédito en lo de Maru Botana? Acordate que cuando yo comía el rogel en su casa me bardeaba. ¡Que conchu...!", disparó Yanina enojadísima.

Instantes después, la rubia le envió un mensaje de voz a su mamá y le reprochó: "Mamá, sos una zorra. Vinimos hablando todo el camino por teléfono y te hiciste la pelotu... diciendo que los domingos no me molestas porque descanso, y te fuiste a tomar el te a lo de Maru Botana. Me imagino que no habrás pagado vos... ¡Lo que me falta es darle de comer a Maru Botana! Qué traidora".