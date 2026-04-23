El drama que vivió Sofía, la hija de Maru Botana antes de mudarse a Barcelona: "Muy mala noticia"

Por último, tras varios intentos y cambios de horario, compartió el momento más emotivo: la despedida con una de sus hermanas, antes de emprender definitivamente el vuelo hacia su nueva etapa.

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Cuál fue la reacción sin filtro de Moria Casán al ver un video viral de la hija de Maru Botana

En los últimos meses, Sofía Solá, hija de Maru Botana, se animó a dar un salto fuerte en el terreno digital y comenzó a ganar visibilidad con publicaciones constantes en Instagram y TikTok. En ese proceso de construcción como influencer, uno de sus videos recientes llamó la atención y terminó generando una reacción inesperada y muy divertida de Moria Casán.

La joven ya reúne una comunidad importante de seguidores y parece sentirse cómoda en el mundo virtual. En ese marco, durante La mañana con Moria (El Trece), la panelista Naza Di Serio compartió un clip de Solá que se viralizó el fin de semana. Allí, la hija de la reconocida pastelera mostraba el atuendo elegido para asistir a un casamiento, lo que desató comentarios y polémicas entre los usuarios.

“Se quedan heladas, chicas. Literalmente acabo de acordarme que hoy tengo un casamiento y se me ocurrió a último momento pensar el outfit. A las cuatro de la tarde elegí mi look”, relató Sofía en el video.

El conjunto elegido consistía en una bombacha culotte blanca, una falda transparente de microtul en el mismo tono, un corset rosa y un saco a juego. La propuesta rápidamente generó repercusiones en X, donde se discutió tanto el uso de colores claros en una boda como el estilo del look. “Lo amo. Lo conseguí en 20 minutos. Oh my god. Voy con estas botitas y para el cabello no sé qué me voy a hacer, voy a ir viendo. ¡Estoy re contenta!”, agregó con entusiasmo.

Cuando el material se reprodujo en el programa, el estudio quedó en silencio. Amalia Díaz Guiñazú se tapaba la cara y Moria Casán mostraba sorpresa. En ese clima, Di Serio le preguntó directamente qué le pasaba.

“Es que no la entendí. No entiendo cómo habla, lo que dice. Mirá la cara del psiquiatra. Eso es lo que más risa me da”, lanzó Moria, fiel a su estilo.

El intercambio siguió con opiniones diversas: Di Serio comentó que “La hija de Maru es muy top”, mientras otros panelistas la definieron como “milipili”. Casán, sin filtro, fue más allá: “Es una categoría muy cheta”.

Finalmente, la conductora volvió a remarcar lo que más le llamaba la atención: “A mí me mata la performance. Me da risa cómo habla, porque es una performance. No la entiendo, no sé lo que dice. Es monísima, ¿pero por qué habla así? Es una nueva cheta”, sentenció.