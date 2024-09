Maru Botana reveló cómo es trabajar con Wanda Nara en medio de su conflicto con Jimena Monteverde

Embed

Al tiempo que remarcó cuánto significa para ella animarse a algo nuevo. "Siento que cada día aprendo algo más, porque nunca hice reality, nunca hice programas grabados así, siempre hice vivos. Entonces es todo un desafío", expresó con su habitual honestidad.

Claro que a la hora de hablar de sus compañeros de jurado, Botana no tuvo más que palabras cariñosas para con Damián Betular y Christophe Krywonis, de quienes aseguró: "Muchas veces trato de concentrarme en algo triste para no reírme", en referencia a cuánto se divierten en las grabaciones.

Sobre su rigurosidad como jurado, Maru confesó no ser tan estricta, si bien admitió "a veces me pongo exigente porque por ejemplo, me copan bien hechos los bizcochuelos, así que soy exigente con eso, con los merengues italianos, que es donde pongo el ímpetu. Pero sino soy bastante buena".

Asimismo, sobre los participantes famosos, Maru adelantó que "están los perfectos, los rebeldes, los graciosos, los que no paran de hablar. Es un grupo de gente tan distinta y tan divertida, tan amena. Tan unidos están que cada vez que se va uno, que es un drama. Wanda llora, yo lloro y ellos lloran. Es un verdadero drama".

Por último, y tras la buena onda que pegó con Wanda Nara, quien incluso la aconsejó para que saliese a defenderse de los dichos de Jimena Monteverde luego de que la acusase de haberla dejado sin trabajo, Maru Botana expresó su alegría por su regreso a Telefe. "Estoy muy feliz de haber vuelto, de disfrutar Bake Off y muy agradecida que me hayan convocado", concluyó.

Videoentrevista: Juan Pablo Godino.

Wanda Nara defendió a Maru Botana tras las duras acusaciones: "Me atreví a decirle que..."

Este miércoles, se realizó la presentación de Bake Off Famosos que arranca este lunes 30 a las 22hs por la pantalla de Telefe y, además de hablar del regreso del exitoso programa, PrimiciasYa le consultó a Wanda Nara sobre el escándalo entre Maru Botana y Jimena Monteverde.

La conductora se mostró en contra de los dichos de la colega de Maru y de otras personas como Coco Carreño y Yanina Latorre que también hablaron de las situaciones que vivieron con Botana y Wanda hasta confesó que en parte fue ella quien alentó a su compañera a responder.

"No quiero entrar en polémicas, pero a mí me duele mucho cuando a veces se habla de alguien y esa persona no se defiende. Un poco fui yo que le dije a Maru que los cachetazos viene y no te defendes. La conocí a Maru en estos meses que estamos haciendo el programa y es un ser espectacular. Es una mujer increíble y por eso me atreví a decirle que diga la suya y que la gente la conozca, porque a veces el que calla otorga", comenzó diciendo Wanda ante la consulta de este medio.

Y detalló: "Yo sé que yo a veces soy muy de responder y hay gente que no. Le dije a Maru que haga algo corto y preciso, y un día se fue a correr temprano, me levanto y veo que hizo ese video. Le dije que no era para tanto y que me sentía culpable, pero bueno hay que sacar todo eso porque a veces todo eso que uno guarda, te enferma".

"Como compañera es increíble, como mamá es alucinante porque trae a sus hijos a las grabaciones... Hay que tener un poco de respeto porque yo creo que todo el mundo está dejando de hacer un montón de cosas para hacer esto. Y como siempre digo, nadie tiene el poder de decir 'esta sí o esta no'. Nadie. Ponele que Susana Giménez diga 'no quiero a Wanda en Telefe', hablaría mal de ella y no es así. Las estrellas que yo conozco no tienen el poder de decir no quiero a una persona o a la otra, y este medio es muy chiquito y nos conocemos todos", cerró Wanda Nara.