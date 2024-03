Matías Defederico le dio su apoyo a Daniel Osvaldo y Cinthia Fernández los fulminó a los dos

mensaje matias defederico en posteo de daniel osvaldo.jpg

La publicación de Daniel Osvaldo recibió más de 100 mil likes y cientos de comentarios. Matías Defederico le brindó su apoyo al ex futbolista con un mensaje de aliento. “¡Vamos, animal! Acá estamos para bancarte y para lo que necesites”, manifestó.

Cinthia Fernandez posteo Daniel Osvaldo.jpg

Cinthia Fernández se indignó al ver lo que escribió el padre de sus hijas en solidaridad con el ex jugador y fue tajante. “El viento, amontonando gente”, remarcó, dejando entrever que, a pesar de haber llegar a un acuerdo con su ex, no han cambiado sus sentimientos negativos hacia él.

La contundente reacción de Jimena Barón tras el desgarrador descargo de Daniel Osvaldo

Esta semana, Daniel Osvaldo publicó un video en su Instagram, donde habló a corazón abierto. En un mar de lágrimas, el ex jugador contó que sufre depresión y tiene problemas de adicciones. "Mi vida se me está yendo", remarcó.

"Fracaso es que te pasen cosas chotas al pedo, no que te pasen cosas chotas", escribió la mamá de Momo, el hijo que tuvo con el ex futbolista, en un mensaje que compartió con sus más de seguidores.

"Sacarle provecho y aprender depende de vos. Por ende, el éxito también", completó, en el mismo posteo, que colgó en sus historias en Instagram. Más tarde, Jimena publicó un texto un poco más extenso.

Jimena Baron posteo Daniel Osvaldo.jpg

"Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera", manifestó.

Jimena Baron posteo Daniel Osvaldo 2.jpg

Por último, Jimena remarcó que su prioridad será proteger a Momo, que no quiere que sufra tras la divulgación del video de Daniel Osvaldo. "Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que, a pesar de todas las que me pasó (incluyendo problemas de salud mental), se ocupa sola hace 10 años, 24/7, de su hijo. El papá siempre contó conmigo, estuve y estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones. Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo, siempre", cerró.