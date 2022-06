Matías Defederico publicó un fuerte chat con el papá de Cinthia Fernández: "Tengo mucha bronca conmigo"

Luego, Ana Frascino, la madre del futbolista, rompió el silencio en A la tarde y disparó contra la panelista de Momento-D: "Estamos podridos de este tema. Estamos hartos de ella. Estoy podrida. Que me lleve a la Justicia, ¿sabés cómo necesito que me lleve? Porque ahí se van a aclarar un montón de cosas, que mi hijo no lo hace por las nenas. Ella se está metiendo en cosas que no se debería meter, como mujer no se debería meter. Está yendo muy lejos con esto. Tendría que dejar vivir a mi hijo, tranquilo. Si a mi hijo le pasa algo por toda la presión que banca día a día de ella, que se atenga a las consecuencias".

La respuesta de la bailarina no tardó en llegar. "Me cuentan por cucaracha que la de los 3 ravioles, que deseó la muerte de mis hijas, la mía y hasta la de su propio hijo tan sólo porque se le cortó la disponibilidad de efectivo me está amenazando. Qué se puede esperar... el fruto no cae lejos del árbol. Feliz de verte en la Justicia", escribió en su cuenta de Twitter.

Y ahora, apareció un nuevo integrante en esta dura historia, el padre de Cinthia Fernández, que parece ser que está del lado de Defederico. El futbolista compartió dos chats en su cuenta de Instagram con Jorge, en donde este afirma que hace 3 años no puede ver a sus nietas.

Los chats entre Matías Defederico y el papá de Cinthia Fernández

"3 años sin verlas", escribió el padre de la influencer en un estado de WhatsApp junto a una foto de las 3 niñas y el jugador le respondió: "Yo voy 2 meses sin tenerlas, las fui a ver el sábado de prepo". "Sí, vi el programa de Mazzocco. Por momentos yo me deprimo", le respondió Jorge y Defederico lo alentó a que no bajara los brazos. "Bueno, tranqui. Esperemos que haya luz al final del túnel. Yo traté de brindar una educación pero parece que no hice un buen trabajo. Y tengo mucha bronca conmigo, solo conmigo", escribió el padre de Cinthia.

En la otra captura, el futbolista halaga a su exsuegro y le dice que es una buena persona. "Te mando un abrazo y un saludo a tu mamá, siempre me trató bien. La escuchaba y recordé un montón de cosas que necesité olvidar para no sufrir más. Solo espero pagar lo que debo, que tuve que utilizar porque no me quedaba otra y así poder disfrutar de abrazar a mis nietas algún día. Abrazo, Mati. También sos buena persona. Todos cometemos errores pero los hombres sufrimos en silencio y a veces mucho más. Saludos, que estés bien, de corazón te lo digo", le respondió Jorge.

Finalizando la charla, Defederico le dijo a su exsuegro que cuando él logre verlas y poder tenerlas en su casa, siempre tiene las puertas abiertas. "Gracias, Mati. Iré sino te genero problemas. Hoy me puedo mover mejor. De a poco pero voy saliendo", cerró Jorge.