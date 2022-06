La mamá de Matías Defederico arremetió con todo contra Cinthia Fernández

Embed

Al ser consultada por las posibles acciones judiciales por parte de Cinthia, Analía reaccionó sin filtro. "Necesito que me lleve a la Justicia porque ahí se van a aclarar un montón de cosas", comentó.

La mamá del ex jugador dijo que la panelista de Momento D tendría que frenar con la guerra mediática. "Tendría que dejar a mi hijo vivir tranquilo", remarcó.

Por último, Analía arrojó una dura advertencia. "Si a mi hijo le pasa algo, por toda la presión que banca día a día de ella, que se atenga a las consecuencias", sentenció.

Cinthia Fernández, indignada con Matías Defederico por una prohibición

En mayo, Cinthia Fernández estalló con todo en LAM contra Matías Defederico. El sábado, la panelista de Momento D vivió una situación dramática con sus hijas, en la puerta del barrio cerrado donde vive su ex.

La bailarina fue hasta el ingreso de ese country para llevar a las chicas a una actividad en el club hípico, que funciona en ese predio, pero no pudo pasar porque Defederico le prohibió la entrada.

"Me prohibió la entrada al barrio porque interpuso una medida cautelar y, en la garita de seguridad, tienen que ver si me pueden dejar pasar o no. Es un ser nefasto", afirmó la panelista, furiosa con el padre de sus hijas.

"Otro papá, de unos compañeritos de las nenas, que vive ahí, me salvó porque él las llevó a las nenas", explicó.

Cinthia remarcó que fue innecesaria toda la situación que vivió con sus hijas en la puerta del country donde tiene propiedad su ex. "No solo no aporta, lo que tiene que aportar, sino que además, es un violento", sentenció.