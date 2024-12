Matías Martin está viviendo una historia de amor con una famosa periodista: quién es

"Tiene 42 años, es de Tierra del Fuego, trabajó en Clarín durante 15 años. Cubrió la campaña de La libertad avanza y escribió un libro sobre Karina Milei", detalló el periodista Luis Bremer.

Embed

El panelista indicó que el flechazo se dio hace tres meses cuando Victoria estuvo en el programa del conductor en Urbana Play. "Ella participó de una entrevista en el programa de radio de él", sumó.

En diciembre de 2023, Matías Martin había anunciado su divorcio de Natalia Graciano, luego de 20 años en pareja y dos hijos en común.

Natalia Graciano reveló los verdaderos motivos de su separación de Matías Martin: "Fue un shock"

Tras más de dos décadas de amor y dos hijos en común, Natalia Graciano y Matías Martin, para sorpresa de todos, se separaron tras un duro desgaste en su relación. Casi un año después, por primera vez, Natalia contó cómo atravesó el fin del vínculo que marcó su vida.

“Al momento de separarnos viví algo muy revelador, siento que para los dos fue similar. Veníamos de varios años de desgaste y quizás de no mirarnos con el amor que nos merecíamos. Me volví a mirar, me di cuenta de que por muchos años no tuve el foco puesto en mí y hoy volvió mi yo más radiante, me reencontré”, señaló en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

Luego, reveló que para sus hijos la separación no fue para nada fácil. Sin embargo, lograron salir adelante como familia. “Los chicos lo tomaron bien. Al principio, la noticia fue un shock, no lo esperaban, pero se adaptaron. Vernos a los dos bien fue la clave para que lo vivieran con normalidad”, añadió.