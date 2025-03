Mauro Icardi explotó con un descargo feroz tras su divorcio de Wanda Nara en Italia

"¿Me parece a mi o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mi o los que reciben data falsa, como siempre, no saben donde meterse después de inventar tanto?", siguió.

Mauro Icardi celebró que el divorcio en Italia es un hecho. "Ya es todo oficial y con sentencia en mano!!", remarcó.

Aunque no dijo a quién se refería, el jugador apuntó a "los mitómanos" y precisó que decidió esperar para poder pronunciarse sobre la sentencia. "Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos.. como dije hace unas semanas, 'el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos'", añadió.

En la última parte de su descargo, Mauro advierte que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. "Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día..... Voy por todo y contra todos con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia", finalizó.

El arriesgado embate de Mauro Icardi que pone en jaque a Wanda Nara tras el divorcio en Italia: "Pelada"

Ángel de Brito confirmó una noticia bomba que da un giro total al escándalo que rodea la conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La Justicia de Italia dictó la sentencia de divorcio y acreditó el adulterio de la mediática tras las pruebas aportadas por el futbolista.

Lo cierto es que no conforme con esto, el conductor de LAM, América TV, precisó que la mediática podría tener serias consecuencias patrimoniales tras esta resolución y la firme postura que tomó Icardi: "Dejarla pelada".

"Salió el divorcio en Italia. Se acreditó el adulterio", confirmó Ángel desde sus historias de Instagram mostrando el documento de la resolución de la justicia italiana.

Y agregó: "Si el juez determina que hubo adulterios se pudre todo porque él está dispuesto a discutir bienes gananciales y dejarla pelada a Wanda".

Esto podría abrir otro capítulo en la conflictiva separación ya que si finalmente se comprueba el adulterio, Mauro Icardi estaría en condiciones y con la intención de discutir los bienes gananciales del matrimonio.

En ese país el adulterio no se considera un delito pero sí puede traer consecuencias económicas en cuanto se lleve adelante la división de bienes.

¿Icardi seguirá con todo adelante contra Wanda para no dejarle nada?