La China Suárez entre la espada y la pared por culpa de Mauro Icardi: "Hasta que no sepa..."

Qué imagen compartió la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi

La China Suárez retomó su actividad en las redes sociales luego de la polémica que protagonizó junto a Mauro Icardi a raíz de un paseo en auto por el barrio privado en el que reside la pareja en Argentina. El episodio terminó con la inhabilitación de la licencia de conducir del futbolista y generó una fuerte repercusión.

Después del revuelo, la actriz volvió a mostrarse en sus historias de Instagram y compartió varias postales de su jornada en la denominada "casa de los sueños". En las imágenes, se la pudo ver aprovechando el día soleado cerca de la pileta, con un look relajado y acorde a la temporada: una remera blanca, el cabello suelto y una actitud distendida.

Más tarde, luego de publicar distintas imágenes de los espacios y paisajes de la lujosa propiedad, la China sorprendió al mostrar un pequeño libro con la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa y una particular inscripción en italiano. Ninguna de las publicaciones hizo alusión de manera directa al episodio que había protagonizado junto a Icardi. La estampa religiosa apareció rodeada de flores rosas y acompañada por una pequeña figura de la Virgen, ubicada en el interior de un libro artesanal. Junto a la imagen se podía leer una frase en italiano: "Benedici la nostra casa", que significa "Bendice nuestra casa".

La Virgen de la Medalla Milagrosa es reconocida dentro de la tradición católica como una representación vinculada con la gracia, la protección y la victoria frente al mal. Además, muchos creyentes recurren a ella para pedir consuelo, salud y protección para sus hogares. En este contexto, la publicación realizada por la actriz llamó la atención por el mensaje elegido, especialmente después de los distintos episodios y cuestionamientos que atravesó junto a Icardi durante los últimos días.