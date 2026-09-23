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La China Suárez entre la espada y la pared por culpa de Mauro Icardi: "Hasta que no sepa..."

La China Suárez recibió propuestas para volver a trabajar, pero según Gustavo Méndez espera conocer el próximo destino futbolístico de Mauro Icardi para decidir.

23 sept 2026, 23:38
china suarez y mauro icardi
china suarez y mauro icardi

Mientras disfruta de una etapa más relajada junto a Mauro Icardi, la China Suárez tendría por delante varias posibilidades profesionales. Sin embargo, según contó Gustavo Méndez, la actriz estaría postergando cualquier decisión vinculada con su futuro laboral hasta conocer cuál será el próximo destino futbolístico de su pareja.

Después del intenso 2025 que tuvo la actriz, por el momento no trascendieron nuevos proyectos concretos que haya comenzado a desarrollar. La situación fue analizada por Méndez en su programa de streaming La Posta del Espectáculo. Allí, el periodista aseguró que la actriz habría recibido propuestas para volver a trabajar, aunque su situación personal tendría un peso importante a la hora de definir qué camino tomar. "Tiene ofertas de ficciones, de series, pero hasta que no sepa cuál va a ser el destino futbolístico del señor Mauro Icardi no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro", explicó el comunicador.

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De acuerdo con esta información, la definición sobre la carrera de Icardi sería actualmente un factor determinante para los próximos pasos de la actriz. El futbolista todavía no tendría cerrado un nuevo contrato ni una propuesta concreta que establezca dónde continuará su carrera, por lo que el futuro de la pareja también permanece ligado a esa decisión.

Durante las últimas semanas surgieron distintas versiones acerca de los posibles destinos del delantero. Entre las alternativas mencionadas aparecieron clubes y ligas de Grecia, España e Italia, mientras que Elio Pino, representante del jugador, había señalado que las negociaciones todavía se encontraban en curso.

Qué imagen compartió la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi

La China Suárez retomó su actividad en las redes sociales luego de la polémica que protagonizó junto a Mauro Icardi a raíz de un paseo en auto por el barrio privado en el que reside la pareja en Argentina. El episodio terminó con la inhabilitación de la licencia de conducir del futbolista y generó una fuerte repercusión.

Después del revuelo, la actriz volvió a mostrarse en sus historias de Instagram y compartió varias postales de su jornada en la denominada "casa de los sueños". En las imágenes, se la pudo ver aprovechando el día soleado cerca de la pileta, con un look relajado y acorde a la temporada: una remera blanca, el cabello suelto y una actitud distendida.

Más tarde, luego de publicar distintas imágenes de los espacios y paisajes de la lujosa propiedad, la China sorprendió al mostrar un pequeño libro con la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa y una particular inscripción en italiano. Ninguna de las publicaciones hizo alusión de manera directa al episodio que había protagonizado junto a Icardi. La estampa religiosa apareció rodeada de flores rosas y acompañada por una pequeña figura de la Virgen, ubicada en el interior de un libro artesanal. Junto a la imagen se podía leer una frase en italiano: "Benedici la nostra casa", que significa "Bendice nuestra casa".

La Virgen de la Medalla Milagrosa es reconocida dentro de la tradición católica como una representación vinculada con la gracia, la protección y la victoria frente al mal. Además, muchos creyentes recurren a ella para pedir consuelo, salud y protección para sus hogares. En este contexto, la publicación realizada por la actriz llamó la atención por el mensaje elegido, especialmente después de los distintos episodios y cuestionamientos que atravesó junto a Icardi durante los últimos días.

     

 

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